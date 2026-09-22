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'बॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी की मजबूरी नहीं!' मौसमी चटर्जी ने बेटी को क्यों दी थी यह बेबाक सलाह?

Moushumi Chatterjee Daughter Megha Mukherjee: मौशमी चटर्जी ने कम उम्र में ही शादी कर ली थी, लेकिन अब वह अपनी बेटी को सलाह देती हैं कि वह अपनी ज़िंदगी के फ़ैसलों को प्राथमिकता दे .

Edited By: Shilpi Singh
Published: September 22, 2026, 12:06 PM IST
'बॉयफ्रेंड बनाओ, पर शादी की मजबूरी नहीं!' मौसमी चटर्जी ने बेटी को क्यों दी थी यह बेबाक सलाह?

Moushumi Chatterjee Daughter Megha Mukherjee: दिग्गज अभिनेत्री मौसमी चटर्जी को बहुत कम उम्र में ही सफलता मिल गई थी, उन्होंने 1967 में बंगाली फिल्म ‘बालिका वधू’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की, जब वह महज एक किशोरी थीं. इसके बाद उन्होंने बंगाली और हिंदी सिनेमा में एक सफल करियर बनाया. फिल्मों में काम जारी रखने के साथ-साथ, मौसमी ने कम उम्र में ही मशहूर गायक-संगीतकार हेमंत कुमार के बेटे जयंत मुखर्जी से शादी भी कर ली थी. मौशमी की शादी कम उम्र में ही हो गई थी, लेकिन अब वह अपनी बेटी मेघा मुखर्जी को सलाह देती हैं कि शादी के मामले में जल्दबाजी न करें और अपनी ज़िंदगी अपनी शर्तों पर जिएं. इसके साथ ही एक्ट्रेस ने युवा महिलाओं को भी सलाह दी कि वे ‘मतलबी’ बनें और अपने बारे में सोचें.

बॉयफ़्रेंड हो सकता है, ज़रूरी नहीं कि तुम शादी करो

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जागरण फ़िल्म फ़ेस्टिवल 2026 में नयनदीप रक्षित के साथ बातचीत के दौरान मौसमी ने कहा, ‘मैं अपनी बेटी से कहती हूं, ‘तुम्हारा बॉयफ़्रेंड हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि तुम उसी से शादी करो’. तुम लड़कियाँ आज के समय में सावधान रहो. थोड़ा स्वार्थी और खुद पर ध्यान देने वाली बनो क्योंकि अब ज़माना बदल गया है. गीता में भी लिखा है, ‘परिवर्तन संसार का नियम है’ (बदलाव ही एकमात्र सच्चाई है)’.

दूसरों को कुछ साबित करने के लिए कोई काम न करें

मौशमी ने आगे कहा, ‘अब बदलाव आया है और पुराने समय की तुलना में हम आगे बढ़े हैं. हम अपनी बेटियों को ससुराल का ध्यान रखना तो सिखाते हैं, लेकिन बेटों को नहीं. हमें लगता है कि घर के काम सिर्फ़ महिलाओं को करने चाहिए, यह पुरुषों का काम नहीं है. आज की युवा पीढ़ी बहुत तनाव में है, वे अपनी ज़िंदगी का मज़ा नहीं ले पा रहे हैं. उनके पास अपने लिए समय नहीं है. दूसरों को कुछ साबित करने के लिए कोई काम न करें. मैं अब 70 साल की हो गई हूं, वही करें जो आपको पसंद हो लेकिन हद से ज़्यादा न करें. अगर एक बार कोई गलती हो जाए, तो उसे दोहराएं नहीं. मैंने भी अपनी ज़िंदगी में गलतियां की हैं. लेकिन जब मुझे पता चला कि वह काम सही नहीं था, तो मैंने उसे कभी नहीं दोहराया.’

कम उम्र में क्यों करनी पड़ी थी शादी

इस साल की शुरुआत में NDTV से बात करते हुए, मौसमी ने बताया था कि कैसे ‘बालिका वधू’ में मिली सफलता के बाद उनके पास शादी के बहुत सारे प्रस्ताव आने लगे थे, उन्होंने यह भी बताया कि उनकी शादी कुछ हद तक उनकी बीमार बुआ की आखिरी इच्छा की वजह से तय हुई थी. एक्ट्रेस ने कहा कि ‘यह सब बहुत अजीब और ज़बरदस्त था. सुबह से शाम तक लोगों की लाइन लगी रहती थी, इसी वजह से मैं बहुत लाड़-प्यार में पली-बढ़ी हूं. मेरी बड़ी बुआ थी और मैं उनसे बहुत जुड़ी हुई थी, वह भवानीपुर में रहती थीं. जब हमें पता चला, तो वह कैंसर के आखिरी स्टेज पर थीं तो उन्होंने मेरे ससुर का हाथ पकड़ा और कहा, ‘हेमंत बाबू, क्या मैं इसकी शादी देख पाऊंगी?’ क्योंकि मैं अपने परिवार की आखिरी लड़की थी, इसलिए मेरे ससुर ने कहा, ‘हां, आप ज़रूर देखेंगी’ और एक महीने के अंदर ही शादी हो गई’.

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शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

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