Atrangi Re Release On OTT See The Twitter Review: अक्षय कुमार (Akshay Kumar) धनुष (Dhanush) सारा अली खान (Sara Ali Khan) की मच अवेटेड फिल्म अतरंगी रे (Atrangi Re) आज यानी कि 24 दिसंबर 2021 को ओटीटी प्लैटफॉर्म हॉटस्टार (Hot Star) पर रिलीज हो गई है. इस फिल्म के गानों ने फिल्म के आने से पहले ही लोगों को दिलों में अपनी जगह बना ली थी औऱ साथ ही फिल्म का ट्रेलर भी लोगों को खास पसंद आया था. ये पहली बार है जब सारा अली खान (Sara Ali Khan) मल्टीस्टार फिल्म का हिस्सा है. इस फिल्म में उनके साथ अक्षय कुमार (Akshay Kumar) धनुष (Dhanush) हैं और वो दोनों के साथ रोमांस करती हुई नजर आ रही हैं. फिल्म को आनंद एल राय ने डायरेक्ट किया है और फिल्म का म्यूजिक ऑस्कर विनिंग म्यूजिशियन एआर रहमान ने दिया है. ऐसे में ओटीटी पर आते हैं सोशल मीडिया पर फैंस फिल्म की रिव्यू कर रहे हैं और फिल्म के स्टार और कहानी को जबरदस्त बताया है.

फिल्म ओटीटी पर आई है औऱ लोगों ने सोशल मीडिया के जरिेए इसका रिव्यू किया है और आपको जानकर हैरानी होगी लेकिन लोग इस फिल्म में सारा अली खान के जमकर तारीफ कर रहे है और उन्हें सरप्राइज धमाका और अच्छी एक्टिंग के लिए बधाई दे रहे हैं.वहीं फिल्म का संगीत ही अतरंगी रे की ताकत है और अपने दम पर फिल्म को बोरिंग होने से बचाता है.

#AtrangiRe / #GalattaKalyaanam [3.5/5] :@SaraAliKhan is the surprise package.. One is totally blown by her performance.. Her best till date..@akshaykumar in a complicated role.. One has to see till the end to appreciate his performance.. The Actor in #AkshayKumar shines.. — Ramesh Bala (@rameshlaus) December 24, 2021



लोगों ने कहानी की जमकर तारीफ की है औऱ साथी तीनों एक्टर के काम की भी, सोशल मीडिया पर लोग लगातार धुनष औऱ साथ ही सारा की जमकर तारीफ कर रहे हैं.

Heartwarming and beautiful. #AtrangiRe is like a breath of fresh air which breaks from the clutter of normal bland love stories. Performances of everyone is just top-top notch. @SaraAliKhan ma’am you are just a firecracker. A performance for the ages. @akshaykumar @dhanushkraja — Shivam Srivastava (@lemonchuslo) December 24, 2021



इसके साथ ही लोग कहानी में बेहद अलग लव स्टोरी के तौर पर बता रहे हैं जो बेहद फ्रेश है और सारा को कई लोगों ने पटाखा तक बोल दिया है. साथ ही ये बॉलीवुड की चटक प्रेम कहानी से अलग है जो फैंस को जमकर भा रही हैं

Watching #AtrangiRe & all I can say is that #Dhanush was made for Acting ✨… He’s stealing the whole show alongside #ARRahman‘s musical masterpieces 💫 — fery🌹🧚🏼‍♀️ (@_Alexithymia8) December 24, 2021



डिज्नी हॉटस्टार पर रिलीज हुई इस फिल्म के साथ आप क्रिसमस की छुट्टियां मना सकते हैं. आने वाले साल का स्वागत कर सकते हैं. लंबे समय बाद ऐसी फिल्म आपके सामने है जो बगैर किसी एजेंडे के एंटरटेन करती है. फिल्म के लेखक हिमांशु शर्मा और निर्देशक आनंद एल राय के साथ पूरी टीम का काम तारीफ के काबिल है.

#AtrangiRe UNIQUELY BRILLIANT

Rating- ⭐️⭐️⭐️⭐️ ACE combo of @aanandlrai – Himanshu Sharma are back with a excellently written & directed saga. A SPECIAL love story rides on strong humor,emotions & EXTRAORDINARY acts by #Dhanush & #SaraAliKhan while @akshaykumar being the USP. pic.twitter.com/nRqYoox6uG — Sumit Kadel (@SumitkadeI) December 23, 2021



फिल्म की खूबसूरती इसके किरदार हैं. सारा अली खान यहां ठेठ देसी गर्ल हैं. पूरी कहानी के केंद्र में हैं. सारी बातें उनके इर्द-गिर्द हैं. अपने रोल से उन्होंने पूरा न्याय किया है. धनुष शानदार अभिनेता हैं और यहां वह अपनी पहचान के अनुरूप हैं. चाहे प्यार का मामला हो या कॉमिक टाइमिंग का, वह नहीं चूकते. अक्षय कुमार के साथ अच्छी बात यह है कि उन्होंने कहानी में अपने रोल की नजाकत को समझते हुए इसे निभाया है.