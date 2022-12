Moving In With Malaika: मलाइका के शो में रो पड़ी भारती, कहा 'मोटापे की वजह से घर में सुनने पड़े ताने'

Moving in With Malaika: 'मूविंग इन विथ मलाइका' के नए एपिसोड में मलाइका के ट्रोलर्स को भारती सिंह ने मुंहतोड़ जवाब दिया है

Moving in with Malaika: मलाइका अरोड़ा (Malaika Arora) इन दिनों ‘मूविंग इन विथ मलाइका’ (Moving in with Malaika) के लिए सुर्खियों में बनी हुई हैं. मलाइका इस शो के जरिए अपनी लाइफ के कई मुद्दों को सामने ला रही हैं. हाल ही में मलाइका ने आने वाले एपिसोड का एक प्रोमो वीडियो शेयर किया, जहां एक्ट्रेस, कॉमेडियन भारती सिंह के साथ बीतचीत करती हुई नजर आ रही हैं. मलाइका और भारती दोनों की बड़ी स्टार हैं औऱ अक्सर दोनों को ट्रोल किया जाता है. ऐसे में अब मलाइका और भारती ने साथ में मिलकर ट्रोलर को जवाब देने का मन बनाया है. बता दे इस बातचीत के दौरान भारती भावुक होती नजर आती हैं.

भारती सिंह आने वाले एसिपोड में मेहमान बनकर पहुंचेगी ऐसे में शो में मलाइका भारती सिंह से कहती हैं, ‘जिस तरह से मैं ट्रोल होती हूं, उसी तरह आपको भी ट्रोल किया जाता है’. इस पर भारती सिंह कहती हैं, ‘मैं बाहर नहीं बल्कि घर पर भी ट्रोल हो चुकी हूं. खूब ताने सुने हैं. कभी आपने एक पराठा ज्यादा ले लिया, तो घरवाले कहते, बस कर लड़कियां इतना नहीं खाती हैं. तेरी शादी नहीं होगी. मैंने कहा-रोटी से शादी से क्या लेना देना.’ भारती सिंह ने आगे कहा, ‘मैंने रोका की फोटोज शेयर की तब लोगों ने ट्रोल किया. लोगों ने कमेंट किया कि अरे साइज देखा है अपना. ये असली कॉम्बिनेशन है हाथी और चीटी का. शादी पर लोग विशेज देते हैं, लेकिन जब मैंने कॉमेंट्स पढ़े, तो देखा हमको बहुत ट्रोल किया गया था. ट्रोलिंग में लिखते है कि बच्चे के साथ शादी कर ली. मां और बेटे की जोड़ी. हर्ष को बोला गया कि तू अंधा है क्या कैसी लड़की से शादी कर रहा है? मलाइका ने इस एपिसोड का प्रोमो अपने सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट किया था. कैप्शन में एक्ट्रेस लिखती हैं कि कोई कहे कहता रहे और हम जवाब भी न दें? ट्रोलर्स ही सारे मजे क्यों करें?

वीडियो में देखा जा सकता है कि मलाइका भारती सिंह के सामने पहला हेट कमेंट पढ़ती हैं जिसमें लिखा होता है कि इस उम्र में कैसे कपड़े पहनती हो? तो इस ट्रोल का जवाब देते हुए भारती सिंह कहती हैं कि क्या तुम इनके पिता हो, उनकी जो मर्जी वो पहने. इसके अलावा भारती ये भी कहती हैं कि जो लोग ट्रोल करते हैं वो सामने बैठ कर के ट्रोल करें ताकि हम उन्हे सामने ही मुंह तोड़ जवाब दे सकें. तो वहीं मलाइका दूसरा हेट कमेंट पढ़ती हैं जिसमें ट्रोलर लिखता है फोटोशाॉप, ये फेक है! इस पर भारती जवाब देती हैं कि आपको कैसे पता कि ये फोटोशॉप है. अगर आपको इतनी ही नॉलेज है कैमेरे की और फोटोज की तो उस काम पर ध्यान दो न भाई.