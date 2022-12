Moving In With Malaika: करण जौहर ने मलाइका से पूछे प्राइवेट पार्ट से जुड़े सवाल, गोद में बैठ गईं एक्ट्रेस

Karan Johar In Moving In With Malaika: बॉलीवुड अभिनेत्री मलाइका अरोड़ा इन दिनों अपने ओटीटी शो ‘मूविंग इन विद मलाइका (Moving In With Malaika)’ को लेकर छाई हुई हैं. सोशल मीडिया पर आए दिन इस शो से जुड़े वीडियो आते रहते हैं जिसमें बॉलीवुड के कई सारे सिातेर अब तक नजर आ चुके हैं. ऐसे में आने वाले एपिसोड में कॉफी किंग करण जौहर मलाइका के संग मस्ती करते हुए नजर आएंगे. शो के अगले एपिसोड का प्रोमो रिलीज किया गया है. इस प्रोमो को देखने के बाद साफ है कि शो में मलाइका अपने गेस्ट के साथ बोल्डनेस की सारी हदें पार करने वाली हैं. अपने शो पर पर्सनल लाइफ पर बातें करने वाले करण अपनी दोस्त मलाइका के शो पर भी उसी अंदाज में दिखेंगे और इस बार मलाइका उनपर नाराज होती दिख रही हैं.

मलाइका अरोड़ा के नए एपिसोड के वीडियो की क्लिप सामने आ गई है. इस वीडियो को मलाइका अरोड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर शेयर किया है. शेयर वीडियो में देखा जा सकता है कि करण जौहर चेहरे पर चश्मा वाइट चश्मा लगाए ब्लैक ड्रेस में मलाइका के पास आते हैं और एक्ट्रेस भी उनका अपने ही अंदाज में वेलकम करती हैं. इसके बाद करण मलाइका के सोफे पर बैठते हुए बैठ जाते हैं और पूछते है कि कैसा फील होता है जब आपके A*s के बारे में सबसे ज्यादा बातें होती हैं. इस पर माइलका करण को कहती की ‘क्या तुम सिरीयस हो’.

करण जौहर इसके बाद मलाइका से कह रहै हैं कि ‘इस वक्त तुम्हारे प्यार में कौन है और आप शादी कब करने जा रहीं है.’ करण जौहर के सवाल पर मलाइका अरोड़ा ने भी अपने ही अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि ‘करण ये मेरा सोफा है तुम्हारा नहीं, ओके बाय.’ बता दें कि मलाइका और करण काफी अच्छे दोस्त है और यहां पर दोनों जमकर मस्ती कर रहे हैं. वैसे इस वाले एपिसोड में फैंस को दलिबर गर्ल नोरा फतेही भी देखने को मिलेंगी.