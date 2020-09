Drugs in Bollywood Actress Go For Hash, Drugs, and Men Pray For Their Better half- बॉलीवुड में ड्रग्स केस ने रफ्तार पकड़ ली है. रिया चक्रवर्ती के जेल जाने के बाद कई बड़े सेलेब्स से पूछताछ की जा रही है. इसी कड़ी में दीपिका पादुकोण, रकुल प्रीत सिंह, सारा अली खान, और श्रद्धा कपूर सहित कई अभिनेत्रियों को समन भेजा गया है. इसी बीच सांसद मिमी चक्रवर्ती ने ड्रग्स जांच पर तंज कसते हुए कहा कि एनसीबी सिर्फ पुरुष प्रधान देश में महिलाओं का ही नाम क्यों ले रही हैं. Also Read - ड्रग्स केस में पूछताछ के लिए जाते हुए Rakul Preet Singh की तस्वीरें, सोशल मीडिया पर वायरल

जबकि किसी भी एक्टर का कोई नाम नहीं है. क्या फिल्म इंडस्ट्री में पुरुष सिर्फ खाना बनाने, साफ-सफाई करने और अपनी पत्नी की प्रार्थना करने के लिए हैं. भगवान उनकी रक्षा करना. Also Read - Maal/Drugs High Feel: ड्रग्स लेने से क्या फील होता है, कितना मजा आता है, क्या है High Feeling

Yes patriarchy Women in bollywood go for Hash nd drugs or whatever nd men in bollywood cook nd clean nd pray for their better half wit joined hands nd tears in eye “Bhagwan unki raksha karna” Also Read - Rakul Preet Singh: ड्रस सेवन के आरोप में घिरीं एक्ट्रेस ने पॉकेट मनी के लिए की थी पहली फिल्म

— Mimssi (@mimichakraborty) September 24, 2020