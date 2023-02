Hindi Entertainment Hindi

इस इंडियन कपल की कहानी है रानी मुखर्जी की 'मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे', ऐसी है बच्चों को पाने की कहानी

Real Story OF Mrs Chatterjee Vs Norway: रानी मुखर्जी की अपकमिंग फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे काफी चर्चा में है.

Real Mrs Chatterjee Vs Norway

Real Story OF Mrs Chatterjee Vs Norway: बॉलीवुड एक्ट्रेस रानी मुखर्जी (Rani Mukherjee) की अपकमिंग फिल्म मिसेज चटर्जी वर्सेज नॉर्वे (Mrs Chatterjee Vs Norway) काफी चर्चा में है. इस फिल्म के ट्रेलर ने लोगों को हैरान कर दिया है और इस फिल्म में रानी की दमदार एक्टिंग और साथ ही एक बेहद इमोशनल कहानी ने लोगों के दिलों छू लिया है. रानी मुखर्जी की इस फिल्म की कहानी नॉर्वे में रहने वाली एक मां पर आधारित है, जो चाइल्ड सर्विसेज के हाथों अपने बच्चों को खो देती है. इसके बाद उनकी जिंदगी की सबसे मुश्किल और लंबी लड़ाई शुरू होती है, जिसमें कई सारे उतार-चढ़ाव भरी लेकिन वो इस जंग को जीत जाते हैं. ऐसे में अब इस कहानी को रानी बड़े पर्दे पर लेकर आ रही हैं. ऐसे में आइए जानते हैं आखिर क्या है इस कपल की असली कहानी.

क्या है असल कहानी

दरअसल ये पूरी कहानी 2011 में शुरू हुई जब एक भारतीय कपल सागरिका भट्टाचार्य और अनुरूप भट्टाचार्य जो कोलकाता था वो अपने बच्चों के साथ काम की वजह से नॉर्वे शिफ्ट हुए. इस कपल के उस वक्त दो बच्चे थे एक साल की बेटी ऐश्वर्या और 3 साल का बेटा अभिज्ञान था. नॉर्वे की चाइल्ड वेल्फेयर सर्विसेज ने (CWS) ने उनपर अपने बच्चों को फॉस्टर केयर में देने का दबाव बनाया था. अधिकारियों ने बच्चों को जबरदस्ती खिलाने का आरोप लगाया था. आरोप था कि सागरिका भट्टाचार्य ने एक बार बच्चों थप्पड़ मारा. अधिकारियों का कहना था कि बच्चों के पास खेलने के लिए पर्याप्त जगह नहीं थी. कपल पर अपने बच्चों को ढंग के कपड़े और खिलौने उपलब्ध नहीं कराने का भी आरोप लगाया गया था.

मिस्टर एंड मिसेज भट्टाचार्य के साथ क्या हुआ ?

नॉर्वे की CWS ने बच्चों को फॉस्टर केयर में भेजने का फैसला किया था. ये भी तय किया गया था कि बच्चे 18 साल की उम्र तक फॉस्टर केयर में ही रहेंगे. कपल अपने बच्चों को तब तक नहीं देख सकता था जब तक वो 18 साल के नहीं हो जाते. बच्चों की कस्टडी की लड़ाई शुरू हुई और भारत की सरकार ने भी इसमें हिस्सा लिया. हालांकि कुछ बदलावों के बाद भारत सरकार ने इस मामले में दखल बंद कर दिया था. नवंबर 2012 में सागरिका भट्टाचार्य का साइकेट्रिक टेस्ट हुआ और उन्हें अपने बच्चों को पालने के लिए बिल्कुल सही पाया गया. तब उन्हें अपने बच्चों को वापस घर लाने की इजाजत मिली थी.

