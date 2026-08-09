10 साल छोटे क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल को डेट कर रही हैं मृणाल ठाकुर, एक्ट्रेस ने कहा 'भाई शांत हो जाओ...'

Mrunal Thakur On Dating Cricketer Yashasvi Jaiswal: मृणाल ठाकुर ने यशस्वी जायसवाल के साथ डेटिंग की अफ़वाहों पर अपनी चुप्पी तोड़ी है औऱ इसपर सफाई भी पेश की है.

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Mrunal Thakur On Dating Cricketer Yashasvi Jaiswal: मृणाल ठाकुर सोशल मीडिया पर हो रही चर्चाओं को नज़रअंदाज़ नहीं कर रही हैं. हाल ही में उन्होंने क्रिकेटर यशस्वी जायसवाल के साथ डेटिंग की अफ़वाहों पर बात की, जो उनसे 10 साल छोटे हैं. 34 साल की मृणाल का नाम 24 साल के यशस्वी के साथ तब जोड़ा गया, जब उन्हें मुंबई के बांद्रा वेस्ट में एक ही कैफ़े में देखा गया था. इसके बाद एक्ट्रेस ने सबके सामने इन खबरों पर जो कुछ कहा है वो सुनने लायक है.

भाई, शांत हो जाओ… दिखाओ हम साथ कहां हैं

मृणाल ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे एक वीडियो पर सफाई दी है, जिसमें मृणाल और यशस्वी को मुंबई के एक ही कैफे से बाहर निकलते देखा जा रहा है. एक वीडियो पर टिप्पणी करते हुए उन्होंने लिखा, “भाई, शांत हो जाओ… दिखाओ हम साथ कहां हैं? तुम्हारे जैसे पढ़े-लिखे लोग इन अफवाहों को सच कैसे मान लेते हैं? देश में क्या कुछ नहीं हो रहा है? Gen Z से कुछ सीखो और सही विषयों पर वीडियो बनाओ और ज्यादा व्यूज मिलेंगे. हालांकि यह टिप्पणी अब वीडियो के नीचे दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन वायरल वीडियो पर मृणाल की प्रतिक्रिया का स्क्रीनशॉट सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

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इस एक्टर संग पहले जुड़ा था नाम

यशस्वी के साथ नाम जुड़ने से पहले, मृणाल ठाकुर का नाम 2025 में एक्टर धनुष के साथ भी जोड़ा गया था. यह अटकलें अगस्त 2025 में शुरू हुईं, जब मृणाल अपनी फ़िल्म ‘सन ऑफ़ सरदार 2’ के प्रीमियर पर धनुष से गर्मजोशी से मिलीं. रिपोर्ट्स में यह भी दावा किया गया था कि दोनों स्टार्स 2026 में शादी करने वाले हैं. हालांकि, मृणाल या धनुष में से किसी ने भी इन रिपोर्ट्स पर कभी खुलकर बात नहीं की, और एक्टर के करीबी लोगों ने इन दावों को खारिज भी कर दिया.

मृणाल ठाकुर का करियर

मृणाल ठाकुर ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत टेलीविज़न से की, जिसमें उन्होंने ‘मुझसे कुछ कहती ये खामोशियां’ (2012) और ‘कुमकुम भाग्य’ (2014–2016) जैसे धारावाहिकों में काम किया और उन्होंने ‘लव सोनिया’ (2018) से हिंदी फिल्मों में डेब्यू किया और बाद में ‘सुपर 30’ (2019) और ‘बाटला हाउस’ (2019) में मुख्य अभिनेत्री की भूमिका निभाई. हिंदी सिनेमा में बॉक्स ऑफिस पर असफलता का सामना करने के बाद, उन्हें तेलुगु सिनेमा में लोकप्रियता मिली, जहाँ उन्होंने ‘सीता रामम’ (2022) और ‘हाय नन्ना’ (2023) जैसी फिल्मों में काम किया.