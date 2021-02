MS Dhoni Actor Sandeep Nahar dies allegedly by suicide in Mumbai: केसरी और एमएस धोनी: द अनटोल्ड स्टोरी में काम कर चुके अभिनेता संदीप नाहर ने मुंबई में कथित तौर पर आत्महत्या कर ली. मुंबई पुलिस ने ये जानकारी दी. मुंबई पुलिस ने बताया कि अभिनेता संदीप नाहर मुंबई के गोरेगांव इलाके में अपने आवास पर मृत पाए गए. पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. Also Read - मास्क पहनकर मैदान पर फुटबॉल खेलने उतरे MS Dhoni, देखें ये तस्वीरें

संदीप धोनी और केसरी जैसी फिल्मों और कई टीवी सीरियल्स में भी काम कर चुके हैं. ने फिल्म एमएस धोनी में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह के साथ काम किया था. इससे पहले संदीप पत्नी और हालात से तंग आकर‌ खुदकुशी करने की धमकी भरा वीडियो बनाकर फेसबुक पर पोस्ट किया था.