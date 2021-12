Famous Celebs Who Rejected to Appear in The Kapil Sharma Show: छोटे पर्दे का मशहूर कॉमेडी प्रोग्राम ‘दी कपिल शर्मा शो’ (The Kapil Sharma Show) अक्सर सुर्ख़ियों में रहता है. शो में आने वाले मेहमान भी खूब लाइमलाइट में रहते हैं. कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) को हर घर में देखा जाता है और लोग इसे पसंद भी करते हैं. शो के सभी कलाकार दर्शकों और मेहमानों को खूब एंटरटेन करने की कोशिश करते हैं और वो कामयाब भी होते हैं. टीवी की दुनिया में कपिल शर्मा शो का रुतबा भी बड़ा है. हर बड़ी हस्तियां इस शो का हिस्सा बनना चाहती हैं. कपिल अपने गेस्ट्स के साथ खूब हंसी मज़ाक भी करते हैं जिसे दर्शक खूब पसंद करते हैं. इस शो में सेलेब्स की पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों बाहर आती है. मगर क्या आपको पता है कुछ ऐसी भी हस्तियां हैं जिन्होंने कपिल शर्मा शो में आने से इनकार कर दिया है. कई शख्सियत ऐसी भी हैं जिन्हें शो में आने के लिए बार बार न्योता दिया गया है मगर उन्होंने हर बार इस दावत को क़ुबूल नहीं किया है.Also Read - Samantha Ruth Prabhu ने दिखाया अब तक का सबसे सिज़लिंग अवतार, Pushpa के इस आइटम सॉन्ग ने मचाई तबाही

दी कपिल शर्मा शो (The Kapil Sharma Show) में आने से इनकार करने वाले सेलेब्स की फेहरिस्त में सबसे पहला नाम भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी (Mahendra Singh Dhoni) का है. एम एस धोनी अब तक इस शो का हिस्सा नहीं बन पाए हैं. कपिल शर्मा के शो की ओर से धोनी (MS Dhoni) को न्योता भी दिया गया है मगर वो अब तक शो में नज़र नहीं आए हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक जब धोनी की बायोपिक रिलीज हुई थी उस वक़्त ऐसा कहा जा रहा था कि इस बार कपिल के शो में धोनी नज़र आ सकते हैं मगर उस समय भी धोनी शो का हिस्सा नहीं बने.

इस लिस्ट में और भी कई लोकप्रिय नाम है जिन्होंने कपिल शर्मा शो में आने से मना कर दिया. क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर (Sachin Tendulkar) ने भी अब तक कपिल के शो का न्योता स्वीकार नहीं किया है. बताया जाता है कि उन्हें भी मेकर्स कई बार एप्रोच कर चुके हैं मगर वो अब तलक हिस्सा नहीं बन पाए हैं.

इस लिस्ट में हिंदी सिनेमा के सुपरस्टार आमिर खान (Aamir Khan) और मेगास्टार रजनीकांत (Rajinikanth) का नाम प्रमुख रूप से शामिल है. इन दोनों फिल्मी हस्तियों ने भी अब तक कपिल शर्मा शो से खुद को दूर रखा है.