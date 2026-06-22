जिसे गधे की सवारी करवाना चाहते थे, उसी के साथ शूट किया एड, मुकेश खन्ना को समय रैना के साथ देख भड़के यूजर्स

एक वक्त था जब 'शक्तिमान' फेम मुकेश खन्ना ने विवादित कॉमेडियन समय रैना के कंटेंट को लेकर खुलकर नाराज़गी जताई थी. अब दोनों को स्क्रीन पर साथ देखकर लोग हैरान हैं और जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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mukesh khanna and samay raina latest collab

समय रैना के विवादित शो India’s Got Laten का खूब विरोध हुआ था. शो में एक विवादित टिपण्णी के बाद कॉमेडियन को पुलिस और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़े थे. आम लोगों के अलावा कई सेलेब्स ने भी इसका जमकर विरोध किया था. वहीं टीवी के शक्तिमान मुकेश खन्ना ने भी इसे अश्लील करार दे दिया था. साथ ही ये भी कहा था कि ऐसे भद्दे मजाक करने वालों को गधे पर बिठाकर परेड करवानी चाहिए. दोनों के बीच जुबानी जंग के बाद अब हाल ही में दोनों एक कमर्शियल को लेकर साथ आए हैं. जिसने लोगों को हैरानी में डाल दिया है. मुकेश और समय के इस collab पर लोग जमकर कमेंट कर रहे हैं.

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समय-मुकेश खन्ना एक कमर्शियल एड के लिए साथ आए

सोमवार को समय ने इंस्टाग्राम पर अपना एक एड शेयर किया जिसमें वो मुकेश खन्ना के साथ Ai+ Smartphone को प्रमोट करते नज़र आ रहे थे. इस वीडियो में समय, फोन पर किसी को थैंक्स यार! कहते दिखाई दे रहे हैं. साथ ही ये भी बता रहे हैं कि शो तो वापस आ रहा है. कहते हैं ना, अंधेरा कायम नहीं रहता. तभी जोरों से हवा चलने लगती है, आस पास रखी चीजें गिर जाती हैं. उसी वक्त शक्तिमान यानी मुकेश खन्ना की एंट्री होती है. समय, मुकेश खन्ना से पूछते हैं-आप मेरी छत पर क्या कर रहे हो सर? मुकेश जवाब देते हैं- तेरी टेड़ी हुई दुम सीधी करने आया हूं, समय रैना. समय कहते हैं-नीचे चलकर बात करते हैं. मुझे आपके साथ छत पर रहने से डर लग रहा है. मुकेश खन्ना कहते हैं- तीन FIR होने के बाद भी तुम सुधरे नहीं ना? तेरा मुंह काला करना ही पड़ेगा. समय जवाब देते हैं- फिर तो एक FIR और होगी, है ना? मुकेश कहते हैं-इसी गंदी भाषा की वजह से लोगों का दिमाग खराब होता है. तुम हिंदुस्तान में रहते हो समय रैना, लेकिन तुम्हारे जोक्स अश्लील अमेरिकन स्टाइल हैं. समय जवाब में उन्हें अपने हाथ का एक फोन दिखाते हुए कहते हैं. ये पूरी तरह से इंडियन है.

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फैंस का रिएक्शन

समय रैना और मुकेश खन्ना के इस कोलेब के बाद सोशल मीडिया पर यूजर्स दो धड़ों में बंट गया है. एक यूजर ने लिखा-दोनों को साथ देखने की कल्पना तक नहीं की थी. एक ने लिखा- शक्तिमान बिक गया. कुछ दिन पहले ही मुकेश खन्ना, समय रैना पर संस्कृति को बर्बाद करने का आरोप लगा रहे थे, वहीं अब उन्हीं के साथ कमर्शियल एड की शूटिंग करते नज़र आ रहे हैं. अब वे चर्चा में बने रहने के लिए अपनी सफलता का फ़ायदा उठा रहे हैं. ये सरासर पाखंड है!” वहीं एक ने लिखा- अब उनके संस्कार और नैतिक मूल्य कहां गए? क्या उन्होंने कुछ पैसों के लिए उन्हें बेच दिया?”