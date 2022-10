Mukesh Khanna On Super Heroic Film Shaktimaan: हाल ही में साल की शुरुआत में सोनी पिक्चर्स ने एक छोटे से वीडियो से अनाउंस किया था कि इंडियन सुपरहीरो शक्तिमान अब जल्द ही बड़े पर्दे पर आने वाला है. ऐसे में जब से इस फिल्म के बारे में लोगों को पता लगा है हर कोई ये जानना चाह रहा है कि आखिर फिल्म के लीड रोल में कौन होगा और साथ ही इससे जुड़ी हर जानकारी के बारे में जानना चाहते हैं. फिल्म का काम धीरे-धीरे आगे भी बढ़ रहा है, लेकिन अब एक्टर मुकेश खन्ना ने शक्तिमान को लेकर ऐसी बात कह दी है कि सोचने पर मजबूर कर दिया है. शक्तिमान को लेकर हाल ही में खबर आई थी कि फिल्म के डायरेक्टर को लेकर चल रही खोज पूरी हो गई है. हालांकि इस पर अब मुकेश खन्ना ने फिल्म के डायरेक्टर को लेकर एक पोस्ट शेयर किया है, जो जमकर वायरल हो रही है.Also Read - Breathe Into The Shadows Teaser: 'ब्रीद: इनटू द शैडो 2' का टीजर रिलीज, गहराया सस्पेंस- Video

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए मुकेश खन्ना ने कहा, ‘मेरे लिए यह बात करना थोड़ा जल्दी है कि कौन सा डायरेक्टर फिल्म शक्तिमान को डायरेक्ट करेगा. मैं और मेरे प्रोड्यूसर इस पर अभी बात कर रहे हैं, लेकिन यह बात परेशान करने वाला है कि एक डायरेक्टर के धर्म और उसके गैर हिंदू होने को लेकर कुछ बातें फैलाई जा रही हैं. एक निश्चित ट्वीट किया गया है कि मैं एक गैर हिंदू निर्देशक की पसंद से खुश नहीं हूं, मैं साफ कर दूं कि मैंने कभी ऐसी कोई बात नहीं कही है, इसलिए मुझे नहीं पता कि यह कहां से आ रहा है, इसका सच में कोई आधार नहीं है. धर्म की परवाह किए बिना प्रतिभाशाली कलाकार के लिए सबसे अधिक सम्मान रखता हूं मैं’. Also Read - जाह्नवी कपूर की खुल गई पोल, एक्ट्रेस की बॉडी पर फैंस को दिखा Love Bite...वायरल हुआ वीडियो

अंत में मुकेश खन्ना ने कहा, ‘इस तरह की बात पूरी तरह से गलत और गैर-जरूरी है. मैं शक्तिमान के फैंस से अनुरोध करता हूं कि वे इस तरह की किसी भी जानकारी पर ध्यान न दें, जो प्रोड्यूसर या मेरी तरफ से आधिकारिक तौर पर न दी गई हो. हमने किसी को भी साइन नहीं किया है, शक्तिमान भारत का आइडिया है। यह किसी के छोटे झूठ से कहीं बड़ा है.’