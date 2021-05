Mukesh Khanna Sister Death Here What Actor Share On Social Media: टीवी के मशहूर एक्टर और शक्तिमान मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) के मौत की अफवाह हाल ही में सोशल मीडिया पर उड़ी थी, जिसे उन्होंने सिरे से नकार दिया था और कहा था कि वो स्वस्थ हैं. लेकिन मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) की बहन का दिल्ली के एक अस्पताल में निधन हो गया है. मुकेश (Mukesh Khanna) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर करके अपनी बहन के निधन की जानकारी दी है. Also Read - #MeToo पर मुकेश खन्ना बोले- औरतों का काम घर संभालना, बाहर गईं तो दिक्कत हुई; अब दी सफाई

मुकेश खन्ना (Mukesh Khanna) ने अपने सोशल पोस्ट में लिखा, 'कल घंटो मैं मेरी मौत की झूठी खबर का सच बताने का संघर्ष करता रहा, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एक भयंकर सच मेरे ऊपर मंडरा रहा है. आज मेरी इकलौती बड़ी बहन कमल कपूर का दिल्ली में निधन हो गया, उनके निधन से काफी मर्माहत हूं. हम सब परिवार सकते में आ गए हैं. 12 दिन में कोविड को हराने के बाद लंग्स के कंजेस्चन से वो हार गई. पता नहीं ऊपर वाला क्या हिसाब किताब कर रहा है, सचमुच मैं पहली बार जिंदगी में हिल गया हूं. अश्रुपूरित नमन, भावभीनी श्रद्धांजलि.'

रिपोर्ट की मानें तो मुकेश (Mukesh Khanna) की बड़ी बहन को 12 दिन पहले कोरोना संक्रमण हुआ था. वे रिकवर कर गईं थीं, लेकिन एक दिन पहले उन्हें सांस लेने में तकलीफ हुई. जब उन्हें दोबारा हॉस्पिटल ले जाया गया तो कहीं भी आईसीयू बेड उपलब्ध नहीं हो सका, जिसके चलते उन्हें बचाया नहीं जा सका.