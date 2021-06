Mukul Chadda sun flower actor opens up on weird rules of Mumbai housing societies-अभिनेता मुकुल चड्ढा आगामी वेब सीरीज ‘सनफ्लावर’ में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, जो एक हाउसिंग सोसाइटी में स्थापित एक अजीबोगरीब मर्डर मिस्ट्री है. वह अजीब नियमों के किस्से साझा करते हैं जो अक्सर शहर के हाउसिंग सोसाइटियों में मौजूद होते हैं.

मुंबई आने पर किराए के अपार्टमेंट की तलाश की शुरूआती यादों को याद करते हुए, मुकेश कहते हैं कि एक समय के बाद यह उनके दिमाग में बैठ गया कि उन्हें अगले हाउसिंग सोसाइटी से कौन सा अजीब नियम सुनने को मिलेगा.

मुकुल ने बताया “ऐसी हाउसिंग सोसाइटी हैं जहां कुत्तों की अनुमति नहीं है, कुंवारे लोगों को अनुमति नहीं है. मुझे एक मकान मालिक ने कहा था कि वे किसी भी बॉलीवुड सदस्य को प्रोत्साहित नहीं करते हैं और जैसा कि मैं एक अभिनेता हूं, वे मेरे लिए अपार्टमेंट नहीं देंगे.

एक विशिष्ट धार्मिक समूह के प्रति उनके भेदभावपूर्ण रवैये के कारण मैं दूसरे हाउसिंग सोसाइटी से बाहर चला गया. हालांकि उनके पास मेरे खिलाफ कुछ भी नहीं था, अगर एक हाउसिंग सोसाइटी लोगों के प्रति उनकी धार्मिक पहचान के आधार पर इस तरह का नकारात्मक रवैया रखती है, तो इसकी बजाय वहां मत रहो. ”

हालांकि, उनके अनुसार, सबसे उल्लेखनीय चीजें युवा लिव-इन जोड़ों के साथ होती हैं!

उन्होंने हंसते हुए कहा, “जैसा कि हम जानते हैं कि लिव-इन जोड़ों के लिए घर मिलना कठिन है. कई ऐसे हैं जो घर किराए पर लेने के लिए नकली विवाह प्रमाण पत्र रखते हैं. मेरे एक दोस्त जोड़े ने एक जगह किराए पर ली और समाज को बताया कि वे शादीशुदा हैं.

आखिरकार, उन्होंने शादी कर ली लेकिन अपनी शादी के दिन, वे अपने किसी भी पड़ोसी को आमंत्रित नहीं कर सके, क्योंकि समाज की नजर में, वे आधिकारिक तौर पर पहले से ही शादीशुदा थे! वे बाहर गए, शादी कर ली और एक नियमित जोड़े की तरह इमारत में वापस आ गए, लेकिन उन्होंने नवविवाहित जोड़ों की तरह कपड़े नहीं पहने !”

वेब सीरीज ‘सनफ्लावर’ एक हाउसिंग सोसाइटी में होने वाली एक हत्या के इर्द-गिर्द घूमती है. इस शो में सुनील ग्रोवर, रणवीर शौरी, गिरीश कुलकर्णी, शोनाली नागरानी, सोनल झा और आशीष विद्यार्थी भी शामिल हैं और यह 11 जून को जी5 पर रिलीज होगा.