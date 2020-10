नई दिल्ली: मल्टीस्टारर फिल्म ‘मोहब्बतें’ को रिलीज हुए मंगलवार को 20 साल पूरे हो गए हैं. इस मौके पर बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने फिल्म को याद किया. फिल्म में महानायक गुरुकुल कॉलेज के एक सख्त प्रिंसिपल की भूमिका निभाई है, जिसमें इनका नाम नारायण शंकर रखा गया है. Also Read - कंपकपाती ठंड में ऐश्वर्या ने पहनी साड़ी, भीगीं, डांस किया और फिर....

अमिताभ बच्चन ने फिल्म को याद करते हुए लिखा, “परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन..मोहब्बतें मेरे लिए कई वजहों से खास है. इस खूबसूरत प्रेम कहानी और इमोशन्स के रोलर कोस्टर के 20 साल. आपके द्वारा जाहिर किए गए प्यार के प्रति तहे दिल से आभारी हूं.” Also Read - अमिताभ बच्चन से अजय देवगन तक, बॉलीवुड हस्तियों ने ऐसे दी दशहरा की बधाई

T 3702 – The music of this film is a treasure .. The lyrics, the composition, each song is exceptionally made .. Happy to have been a part of this film.

