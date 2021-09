मुंबई: बॉलीवुड एक्‍ट्रेस कंगना रनौत आज सोमवार को मुंबई की अंधेरी कोर्ट में गीतकार जावेद अख्तर द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में में पेश हुईं. मामले की सुनवाई 15 नवंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई है. रनौत के वकील ने मामले में ट्रांसफर अर्जी दाखिल की है जिस पर एक अक्टूबर को सुनवाई होगी.Also Read - सोनू सूद ने अब तोड़ी चुप्‍पी- मेरे संगठन का एक-एक रुपया किसी जीवन को बचाने के लिए है

अदालत ने पिछले हफ्ते कहा था कि अगर एक्‍ट्रेस 20 सितंबर को सुनवाई की अगली तारीख पर पेश नहीं होती हैं, तो अदालत रनौत के खिलाफ वारंट जारी करेगी. इस साल फरवरी में समन जारी होने के बाद से रनौत पहली बार सोमवार को मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में पेश हुईं. Also Read - कोरोना ने बॉलीवुड में मेकअप की दुनिया भी की बदरंग, अब फिर से बदल रहीं स्थितियां: सिमरन कौर

Mumbai | Actor Kangana Ranaut appeared before Andheri court today in a defamation case filed against her by lyricist Javed Akhtar

The case has been adjourned till 15th November. Ranaut’s lawyer has filed a transfer application in the case which will be heard on 1st October. pic.twitter.com/HQkEB1nYIJ

— ANI (@ANI) September 20, 2021