मुंबई पुलिस ने कमाल आर खान को हिरासत में लिया, रिहायशी बिल्डिंग पर की थी फायरिंग, जानें पूरा मामला

पूछताछ के दौरान कमाल आर खान ने माना कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से की गई थी. पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई गन भी बरामद कर ली है.

Published date india.com Published: January 24, 2026 8:36 AM IST
email india.com By Shivendra Rai email india.com twitter india.com
Kamaal R Khan detained: मुंबई पुलिस ने एक्टर कमाल आर खान को हिरासत में लिया है. के आर के पर 18 जनवरी को ओशिवारा अंधेरी में एक रिहायशी बिल्डिंग पर चार राउंड फायरिंग करने का आरोप है. इस मामले में मुंबई पुलिस की एक टीम ने पहले एक्टर से पूछताछ की और फिर हिरासत में लिया. पूछताछ के दौरान कमाल आर खान ने माना कि फायरिंग उनकी लाइसेंसी बंदूक से की गई थी. पुलिस ने फायरिंग में इस्तेमाल की गई गन भी बरामद कर ली है.

कमाल आर खान ने क्या कहा?

पूछताछ के दौरान कमाल आर खान ने पुलिस को बताया कि उसका इरादा किसी को चोट पहुंचाने का नहीं था. उन्होंने कहा कि वह बस अपनी बंदूक साफ कर रहे थे और साफ करने के बाद, उसने उसकी फंक्शनिंग चेक करने के लिए अपने घर के सामने एक बड़े मैंग्रोव जंगल में गोली चलाई.

कमाल आर खान ने पुलिस को बताया कि उन्हें लगा था कि गोली मैंग्रोव के जंगल की तरफ जाएगी. लेकिन, जब गोली चलाई गई तो हवा चल रही थी जिसकी वजह से गोली थोड़ी और आगे जाकर ओशिवारा की एक बिल्डिंग में लगी.

जानकारी के अनुसार, जिस इमारत पर गोली लगी उसकी दूसरी मंजिल पर लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा और चौथी मंजिल पर मॉडल प्रतीक बैद रहते हैं. शुरू में कोई सुराग नहीं मिला था कि गोलियां किसने चलाईं. अब जांच में पता चला है कि कमाल आर खान ने ही गोलियां चलाई थीं. कमाल आर खान को उनके स्टूडियो से हिरासत में लिया गया.

जांच में पुलिस को नालंदा सोसाइटी से दो गोलियां मिलीं थीं. इसमें एक गोली दूसरी मंजिल पर लेखक-निर्देशक नीरज कुमार मिश्रा के फ्लैट से और दूसरी गोली मॉडल प्रतीक बैद के फ्लैट से मिली. ओशिवारा पुलिस स्टेशन की 18 पुलिस क्रमियों की एक टीम क्राइम ब्रांच टीमों के साथ मिलकर मामले की जांच कर रही थी.

पुलिस को शुरू में CCTV फुटेज में कुछ नहीं मिला था. बाद में फोरेंसिक टीम की मदद से पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई. जांच में सामने आया कि गोलियां कमाल आर खान के बंगले से चलाई गईं थीं.

