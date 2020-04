Bollywood Actor Ajay Devgn Tweet to Mumbai Police during corona virus Lockdown- महाराष्ट्र में लगातार कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है. ये आंकड़ा 1 हजार पार हो चुका है. वहीं 64 की मौत भी हो गई है. इस वक्त महाराष्ट्र ऐसा राज्य बन चुका है जहां कोरोना वायरस संक्रमित मरीज सबसे ज्यादा हैं. इस बीमारी की गंभीरता को देखते हुए देश भर में लॉकडाउन किया गया है. Also Read - Jaya Bachchan Birthday: लॉकडाउन के बीच दिल्ली में फंसी जया बच्चन, परिवार में बसती है जान, देखिए तस्वीरें

महाराष्ट्र में भी लोगों का घर से निकलना बंद हो गया है. ऐसे में हमारे देश के कर्मवीरों को सलाम है जो अपनी जान जोखिम में डालते हुए मरीजों का इलाज कर रहे हैं या फिर उन्हें सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे रहे हैं. ऐसे में मुंबई पुलिस भी लोगों पर सख्ती से नियमों का पालन करवाने में जुटी हुई है. हर गली मोहल्ले में वो तैनात है और लोगों की सुरक्षा का ख्याल रख रही है. इसी बीच बॉलीवुड अभिनेता अजयदेवगन ने भी पुलिस को उनकी जिम्मेदारियां निभाने के लिए ट्वीट कर धन्यवाद अदा किया और उनके काम की सराहना की.

Feel that the lockdown is just too long?

Guess what we would’ve done had we been home?#MumbaiFirst#TakingOnCorona pic.twitter.com/Ec80R6Cm1U

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) April 8, 2020