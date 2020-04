नई दिल्ली: कोरोना वायरस से बचने के लिए और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने के लिए पुलिस अब लोगों को समझाने के लिए बॉलीवुड गानों का सहारा ले रही हैं. हाल ही में मुंबई पुलिस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल ने कोरोनोवायरस महामारी के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए एक बार फिर बॉलीवुड अंदाज में एक पोस्ट शेयर किया है. ‘स्त्री’ फिल्म के संदर्भों का उपयोग करने के बाद, मुंबई पुलिस ने एक बार फिर लोकप्रिय हिंदी फिल्म ‘मैं हूं ना’ के एक दृश्य का सहारा लिया, जहां राम प्रसाद शर्मा के रूप में शाहरुख, कॉलेज में प्रोफेसर रसाई से खुद को बचाने के लिए डाइव लगाते हैं. प्रोफेसर की भूमिका अनुभवी अभिनेता सतीश शाह द्वारा निभाई गई है. Also Read - दिल्ली सरकार का ऐलान, ऑटो, ई-रिक्शा और टैक्सी चालकों को मिलेंगे 5000 रुपये, जानें कैसे करें अप्लाई

मुंबई पुलिस ने वीडियो को ट्वीट करते हुए कैप्शन दिया, "शाहरुख खान को ऐसे स्टंट करने की जरूरत नहीं होगी – मास्क है ना!." मुंबई पुलिस का ट्विटर हैंडल सामाजिक मामलों पर अपने मजाकिया और अलग हटकर ट्विट्स के लिए जाना जाता है.

The only mantra we need to keep #EverySTREEtSafe is not to venture out on the STREEts #TakingOnCorona #coronavirus #CoronavirusOutbreakindia #COVIDー19 pic.twitter.com/1JpYXXUk9Y

