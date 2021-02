Mumbai Saga Trailer John Abraham and Emraan Hashmi Will Blow Your Mind: जॉन अब्राहम (John Abraham) और इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) की फ़िल्म मुंबई सागा (Mumbai Saga) का ट्रेलर शुक्रवार को रिलीज़ कर दिया गया है. फ़िल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है. जॉन एक बार फिर फुल एक्शन अवतार में हैं और साथ ही फिल्म में जमकर एक्शन है जो लोगों को बहुत पसंद आने वाला है. Also Read - Tandav: तांडव वेब सीरीज़ में सैफ अली खान- सारा जेन का Lip-Lock वीडियो वायरल, कंट्रोवर्सी से मेकर्स परेशान

इस फिल्म में जॉन अब्राहम (John Abraham) इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) सुनील शेट्टी (Sunil Shetty) समीर सोनी (Samir Soni) और रोनित रॉय (ROnit Roy) जैसे कई सितारे अभिनय करते दिखेंगे. ट्रेलर काफी दमदार है. इस फिल्म की कहानी 80 के दशक की है और इसमें एक गैंगस्टर की कहानी दिखाई गई है.

गैंगस्टर अमर्त्य राव है की भूमिका में जॉन अब्राहम (John Abraham) दिख रहे हैं. ट्रेलर में वो धांसू एक्शन करते दिखे हैं. इसमें दिखाया गया है कि अमर्त्य राव बॉम्बे की सड़कों पर पला बढ़ा है और भाई की मौत के बाद वो गैंगेस्टर बन जाता है. इस फिल्म में इमरान हाशमी (Emraan Hashmi) पुलिस ऑफिसर के किरदार में हैं.