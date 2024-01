Hindi Entertainment Hindi

Munawar Faruqui On His Journey On Bigg Boss 17 Says I Will Not Regret Anything Thanks Bade Bhai Salman Khan

Bigg Boss 17: मुनव्वर फारूकी ने कहा 'मुझे किसी बात का पछतावा नहीं', सलमान खान को कहा बड़ा भाई

Munawar Faruqui On His Journey On Bigg Boss 17:

Munawar Faruqui On His Journey On Bigg Boss 17: स्टैंड-अप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी (Munawar Faruqui) आखिरकार बिग बॉस 17 के विजेता बन चुके हैं. मुनव्वर के लिए सफर आसान नहीं था और उनपर कई सारे किचड़ उछाले गए थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और वो लगातार अपने गेम से हर किसी का दिल जितने में कामयाब रहे है. मुनव्वर फारुकी ने टेलीविजन एक्टर अभिषेक कुमार (Abhishek Kumar) को हराकर बिग बॉस 17 का फाइनल जीता और अब वो लगातार दो रियलिटी शो जितकर हर किसी को हैरान कर दिया है. इसी बीच में मुनव्वर फारुकी ने ANI को दिए इंटरव्यू में अपने गेम पर खुलकर बातें की है और साथ ही अपने दोस्तों और होस्ट सलमान खान को इस जीत का श्रैय दिया है.

मुनव्वर फारुकी ने इनको कहा शुक्रिया

मुनव्वर फारुकी ने ANI से बात करते हुए कहा ‘ऐसे समय में आप अक्सर सुन्न हो जाते हैं और ये स्थिती में ऐसा महसूस करना बेहद आम है. मेरा दिमाग इस दौरान कह रहा था कि शायद में विजेता ना बनूं. इस शो में बने रहने के लिए मुझे करण जौहर,सलमान खान और साथ ही मेरे फैंस ने मैरा जमकर हौसला बढ़ाया है. मुनव्वर फारुकी ने आगे कहा कि ‘मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था और लग रहा था कि शायद मैं ही विजेता बनूं मेरे फैंस ने हमेशा मेरा साथ दिया है. जब भी मैं हारा हूं वो मेरे साथ खड़े रहे हैं और मेरा हाथ पकड़कर मुझें खिंचा है और इसके लिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहूंगा’.

आखिरकार ट्रॉफी डोंगरी आ ही गई- मुनव्वर

मुनव्वर फारुकी ने अपने सोशल मीडिया पर जीत के बाद एक पोस्ट शेयर किया है जिसमें वो होस्ट सलमान खान के नजर आ रहे हैं और इस दौरान सलमान खान और मुनव्वर फारुकी दोनों ने ही ट्रॉफी को पकड़ा हुआ है. इस तस्वीर को शेयर करते हुए मुनव्वर फारुकी ने लिखा है, ”बहुत बहुत शुक्रिया जनता आपके प्यार और सपोर्ट के लिए, आखिरकार ट्रॉफी डोंगरी आ ही गई. खास शुक्रिया बड़े भाई सलमान खान सर को. आपके सभी मार्गदर्शन के लिए. सारी ‘मुनव्वर की जनता और मुनव्वर के योद्धाओं’ का दिल से शुक्रिया.”

बिग बॉस 17 का खिताब जीतने के साथ ही मुनव्वर फारुकी को 50 लाख रुपये का नकद पुरस्कार मिला. वह अंकिता लोखंडे, मनारा चोपड़ा और अभिषेक कुमार के साथ फाइनल में पहुंचे थे. बिग बॉस 17 से पहले मुनव्वर ‘लॉक अप’ जीतने के बाद मशहूर हुए थे. इसकी मेजबानी कंगना रनौत ने की थी.