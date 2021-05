नई दिल्ली: कोविड की दूसरी लहर के बीच बिहार में गंगा नदी में तैरती हुई लाशों पर बॉलीवुड हस्तियों ने दुख जताया है. मंगलवार को अभिनेता शेखर सुमन ने लिखा, ” संदिग्ध कोरोना पीड़ितों के 150 आधे जले हुए शव बिहार में गंगा नदी में तैरते पाए गए. यह ‘प्रलय’ नहीं है, तो यह क्या है? हम यह डिर्जव नहीं करते हैं. हम भयभीत नहीं हैं, पर कहने के लिए भयावह है. भगवान हमें इस तबाही से बचाओ.” Also Read - Heart Attack In Covid-19: कोरोना पॉजिटिव लोग इन बातों का रखें खास ख्याल

150 half burnt bodies of suspected Corona victims found floating in Ganga river in Bihar.If this is not Apoclaypse"Pralay"then wat is it?We don't deserve this.We don't. Frightening ,horrifying to say the least.God plz save us from this cataclysm. 🙏🙏🙏

अभिनेत्री, राजनेता उर्मिला मातोंडकर ने ट्वीट किया, ” संदिग्ध कोविड के 100 से अधिक शव गंगा में डूब गए. ये दुखद , क्रूर, अमानवीय विश्वास से परे है.”

मै बेपनाह अंधेरों को सुबह कैसे कहूँ मैं इन नज़ारों का अँधा तमाशबीन नहीं 💔💔 Over 100 dead bodies of suspected Covid fatalities dumped in Ganga. Tragic..brutal..inhuman beyond belief. Om Shanti 🙏🙏 #IndiaCovidCrisis pic.twitter.com/eSSS4hoVm8

अभिनेता दिव्येंदु शर्मा ने लिखा, ” शवों को गंगा में तैरते हुए पाया गया है. ये कहा से कहा आ गए हम हैं. अधिकांश राज्यों की तरह उत्तराखंड संकट के दौर से गुजर रहा है.”

Dead bodies found floating in Ganga!!!

Yeh kahan se kahan aa gaye hum..

Now, Uttarakhand is going through crisis, like most of our states!!

We are in a State of EMERGENCY 🆘

— divyenndu (@divyenndu) May 10, 2021