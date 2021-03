‘Munni Badnaam Hui, Darling Tere Liye’ will be taught in England Schools: स्कूलों के लिए शुक्रवार को शुरू किये गये इंग्लैंड के नये संगीत पाठ्यक्रम में भारतीय शास्त्रीय संगीत, बॉलीवुड हिट और भांगड़ा बीट शामिल हैं. शिक्षा विभाग (डीएफई) ने कहा कि इंग्लैंड में सभी स्कूलों के लिए योजना का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को संस्कृतियों के माध्यम से संगीत के बारे में सुनने और सीखने का अवसर देना है. Also Read - Ranbir Kapoor कोव‍िड-19 पॉजिटिव न‍िकले, मां नीतू कपूर ने Instagram पर लिखी ये बात

किशोरी अमोनकर की 'सहेली रे', अनुष्का शंकर की 'इंडियन समर', एआर रहमान की 'जय हो 'और बॉलीवुड बॉक्स-ऑफिस हिट (Bollywood Box Office Hit) 'मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए' स्कूलों के लिए डीएफई पाठ्यक्रम दिशा-निर्देश में शामिल भारतीय संगीत संदर्भों में से एक हैं.

दिशा-निर्देश में कहा गया है कि यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि आधुनिक ब्रिटिश पहचान समृद्ध और विविधतापूर्ण है. इसमें कहा गया है, ''किशोरी अमोनकर 20वीं सदी में भारतीय शास्त्रीय संगीत की अग्रणी गायिकाओं में से एक थीं.''

इसमें 2010 में आई फिल्म ‘दबंग’ के गीत ‘मुन्नी बदनाम हुई’ का भी संदर्भ दिया गया है. इसमें कहा गया है, ‘‘गीत में संगीत, नृत्य और रंगीन दृश्यों में बॉलीवुड फिल्मों की कई विशिष्ट विशेषताएं शामिल हैं.’’ डीएफई ने कहा कि इसका मॉडल संगीत पाठ्यक्रम 15 संगीत शिक्षा विशेषज्ञों – शिक्षकों और संगीतकारों के एक पैनल द्वारा विकसित किया गया है.