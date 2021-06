Murder Actress Mallika Sherawat Share A Glimpse Of Her Luxurious Villa: मर्डर एक्ट्रेस मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) भले ही काफी लंबे समय से बॉलीवुड और ग्लैमर की दुनिया से बाहर हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ अपनी फोटो शेयर करती रहती हैं. मल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) इन दिनों मायानगर मुंबई से मिलों दूर लॉस एंजलिस में रह रही हैं, ऐसे में एक्ट्रेस ने अपने सोशल मीडिया के जरिए अपने घर की झलक दिखाई है. Also Read - Mallika Sherawat ने पूल में नहाते हुए का वीडियो किया शेयर, बिकीनी पहनकर पानी में लगा रही हैं आग- Video

म​ल्लिका शेरावत (Mallika Sherawat) इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव हैं और ग्लैमर से दूर अमेरिका में वक्त बिता रही हैं, ऐसे में उन्होंने अपने घर की जो झलक सोशल मीडिा पर दिखाई है उसे देखकर आप भी उनके घर के फैन हो जाएंगे और कहेंगे उफ्फ क्या आलिशान घर है. एक्ट्रेस ने अपने लॉस एंजलिस स्थित विला की झलक दिखाई है, जिसका वीडियो सोशलि मीडिया पर जबरदस्त वायरल हो रहा है. Also Read - Mallika Sherawat नज़र आईं पुराने अवतार में...'मर्डर गर्ल' ने साड़ी में की बोल्डनेस की हदें पार, तस्वीरें गवाह है



म​ल्लिका शेरावत ने अपने इंसटाग्राम अकाउंट पर लॉस एंजलिस से एक वीडियो शेयर किया हैं, इस वीडियो में उनके साथ उनका प्यारा सा सफेड डॉग भी दिख रहा है. वीडियो में आप देख सकते हैं कि मल्लिका के घर का गार्डन एरिया और पूल कितना प्यारा है.

View this post on Instagram A post shared by Mallika Sherawat (@mallikasherawat)

वीडियो में आप देख सकते हैं कि मल्लिका अपने डॉगी से खेलते हुए दिखती हैं, इसके बाद वो पूल के पास बैठकर एंजॉय करती नजर आ रही हैं। वीडियो की शुरुआत में वो अपने ब्लू फ्रेंच दरवाजे से बाहर आती हैं. ये वीडियो दिखआ रहा है कि मल्लिका अपने इस वक्त को खुलकर जी रही हैं और साथ ही उनका घर भी उन्ही की तरफ खूबसूरत है.