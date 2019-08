नई दिल्ली: बॉलीवुड में मशहूर संगीतकार खय्याम नहीं रहे. वह 92 साल के थे. मुंबई के एक अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांसें लीं. खय्याम कई दिनों से बीमार थे. उनके निधन से उनके प्रशसंकों और बॉलीवुड में शोक की लहर दौड़ गई.

मोहम्मद जहूर उर्फ खय्याम: एक ऐसे फनकार, जिनके संगीत ने दिलों तक पहुंचाया सुकून

खय्याम ऐसे संगीतकार थे, जिनकी मधुरता में कभी कमी नहीं आई. फिल्म ‘उमराव जान’ और ‘कभी-कभी’ जैसी बेमिसाल फिल्मों का संगीत देने वाले खय्याम इन्हीं संगीतकारों में से एक थे. मोहम्मद जहूर खय्याम हाशमी, जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में खय्याम के नाम से जाने गए, कई दिनों से गंभीर रूप से बीमार थे. उनके फेफड़ों में संक्रमण था. इस कारण उन्हें मुंबई के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया था. वह गहन चिकित्सा कक्ष (ICU) में थे.

Veteran music composer, Mohammed Zahur ‘Khayyam’ Hashmi, passed away at a hospital in Mumbai. pic.twitter.com/AdEpxHm661

— ANI (@ANI) August 19, 2019