Wajid Khan passed away: म्यूजिक कंपोजर, निर्देशक और सिंगर वाजिद खान (Wajid Khan) का निधन हो गया. केवल 42 साल की उम्र में बीती रात उन्होंने अंतिम सांस ली. अब लोकप्रिय साजिद-वाजिद (Sajid-Wajid) की जोड़ी टूट गई है. Wajid Khan किडनी की बीमारी से ग्रस्त थे. कुछ ही माह पहले उनकी किडनी ट्रांसप्लांट की गई थी. रविवार को उनकी तबियत बिगड़ने के बाद उन्हें मुंबई से चेंबुर में एक अस्पताल में भर्ती करवाया गया.

वाजिद खान ने अपने करियर में बॉलीवुड के सुपर स्टार सलमान के अधिकतर गाने कंपोज किए. पिछले सप्ताह रिलीज हुए सलमान खान के गाने भाई-भाई को भी उन्होंने ही कंपोज किया था.

Hard to believe we won't meet again, talk again, laugh again, @wajidkhan7 (in front, in the picture).

sajidk21 my brother, you will never be alone and our brother will never be forgotten. https://t.co/0v8lsgxVtM

— VISHAL DADLANI (@VishalDadlani) May 31, 2020