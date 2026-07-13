कौन हैं मुजम्मिल इब्राहिम? जिन्होंने दीपिका पादुकोण को 2 साल तक किया था डेट!

Muzammil Ibrahim On Breakup With Deepika Padukone: एक इंटरव्यू में मुज़म्मिल इब्राहिम ने खुलासा किया कि वह एक समय दीपिका पादुकोण के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में थे.

Written by: Shilpi Singh Edited by: Shilpi Singh
Published: July 13, 2026, 7:07 AM IST
कौन हैं मुजम्मिल इब्राहिम? जिन्होंने दीपिका पादुकोण को 2 साल तक किया था डेट!

Muzammil Ibrahim On Breakup With Deepika Padukone: हाल ही में मुज़म्मिल इब्राहिम का एक पुराना इंटरव्यू वीडियो फिर से सामने आया है, जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण के साथ अपने रिश्ते के बारे में बात की थी. वहीं अब, जब यह क्लिप सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है और कई लोग इसे हाल का इंटरव्यू समझ रहे हैं, तो मुज़म्मिल ने इस चर्चा में चल रहे विषय पर एक नया बयान जारी किया है जिसने सबको हैरान कर दिया था.

दीपिका पादुकोण का पहला प्यार

सिद्धार्थ कन्नन के साथ 2025 में इब्राहिम ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने दीपिका पादुकोण के संग अपने रिश्ते पर खुलकर बात की थी और अब इसी रिश्ते से जुड़ी बातें फिर से सामने आ रही हैं जिसने हर जगह पर तहलका मचा दिया है. सिद्धार्थ कन्नन के इंटरव्यू की क्लिप में वे कहते दिख रहे हैं कि उन्होंने दीपिका पादुकोण को छोड़ दिया था और उन्हें ऐसा करने का कोई अफ़सोस नहीं है. हालांकि कई लोगों को लगा कि यह एक नया इंटरव्यू है, इसलिए इब्राहिम ने अपने आधिकारिक बयान में बताया जिस इंटरव्यू की चर्चा हो रही है और उसे गलत तरीके से और नए दावे के साथ हेडलाइन बनाकर दिखाया जा रहा है और वो एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था.

और पढ़ें: दीपिका पादुकोण-कियारा आडवाणी-अक्षय कुमार के बाद अब चित्रांगदा को हुई सेट्स पर लंबी शिफ्ट से आपत्ति, कह दी ये बात

गलत तरीके से पेश किया जा रहा है इंटरव्यू

मुज़म्मिल ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक नोट पोस्ट करके साफ़ किया कि जो इंटरव्यू अभी वायरल हो रहा है, वह एक साल पुराना है और उन्होंने कहा, “जिस इंटरव्यू पर चर्चा हो रही है और जिसे गलत तरीके से ‘नए दावे’ बताया जा रहा है, वह एक साल से भी पहले रिकॉर्ड किया गया था. अभी जो क्लिप्स शेयर किए जा रहे हैं, वे एक लंबी बातचीत के कुछ हिस्से भर हैं. एडिटिंग के दौरान और जब इन हिस्सों को अलग-अलग देखा जाता है, तो बातचीत की बारीकियां और जिन विषयों पर सम्मान के साथ चर्चा की गई थी, वे अक्सर छूट जाते हैं.

मैंने दीपिका को छोड़ दिया था

जून 2025 में सिद्धार्थ कन्नन के साथ एक इंटरव्यू में, मुज़म्मिल ने दीपिका के साथ अपने रिश्ते के बारे में हिचकिचाते हुए बात की थी और जो क्लिप अब वायरल हो रही है, उसमें वह कहते हैं, “उसने (सबसे पहले मुझे प्रपोज़ किया था)। मैंने उसे छोड़ था, मुझे किसी को छोड़ने का कभी अफ़सोस नहीं होता. मैं सख़्त लौंडा हूं भाई और उस समय मैं स्टार था नहीं थी, वह एक मॉडल थी. अब वह सुपरस्टार है और मुझे कोई नहीं जानता. मैं उसका बहुत बड़ा फ़ैन हूं. इसके साथ ही इंटरव्यू में किए गए दावों पर बात करते हुए उन्होंने लिखा, ‘मैंने हमेशा अपने अतीत के लोगों के बारे में सम्मान के साथ बात करने की कोशिश की है, और यह बात अब भी वैसी ही है’.

जानें कौन है  मुज़म्मिल इब्राहिम

मुज़म्मिल इब्राहिम एक भारतीय सुपरमॉडल और एक्टर हैं, जिन्हें 2000 के दशक की शुरुआत में काफी शोहरत मिली थी और उन्होंने 2003 में ग्लैडरेग्स मैनहंट और मेगामॉडल कॉन्टेस्ट जीता और लकी अली के “कभी ऐसा लगता है” जैसे हिट म्यूज़िक वीडियो में काम किया मुज़म्मिल ने 2007 में फ़िल्म ‘धोखा’ से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा था. इब्राहिम अपनी असल ज़िंदगी की बहादुरी के कामों के लिए भी जाने जाते हैं. उन्हें डूबते हुए लोगों की जान बचाने के लिए ‘जीवन रक्षा पदक’ और ‘गॉडफ्रे फिलिप्स नेशनल ब्रेवरी अवॉर्ड’ दोनों मिले हैं.

संबंधित खबरे

Add India.com as a Preferred Source Add India.com as a Preferred Source

Tags:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Entertainment Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

About the Author

Shilpi Singh

Shilpi Singh

शिव की नगर बनारस से निकलकर सपनो की दुनिया में आई हूं....शिल्पी सिंह बनारस वो शहर जो अपनी भड़ी,गंगा और कमाल के खाने के लिए जाना जाता है. 2009 में ... और पढ़ें

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.