Naagin 3 actor Pearl V Puri arrested under POCSO for allegedly raping minor girl: एकता कपूर के सुपरनेचुरल ड्रामा नागिन 3 (Naagin 3) के एक्टर पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को कल रात से उनके घर से पुलिस उन्हें उठाकर ले गई है और वो मुश्किलों में घिरे हुए नजर आ रहे हैं. दरअसल पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) पर रेप और छेड़छाड़ के आरोप लगे हैं जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है. Also Read - समंदर किनारे पति संग Romance With Yoga, टीवी एक्ट्रेस Aashka Goradia का ये अवतार है कमाल का!

पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) को रेप के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो, एक्टर पर एक महिला ने रेप का आरोप लगाया है. महिला और उसके परिवार ने एक्टर के खिलाफ शिकायत दर्ज की और पुलिस ने 4 जून की देर रात गिरफ्तार कर लिया है. पर्ल वी पुरी (Pearl V Puri) फिलहाल पुलिस हिरासत में ही हैं. Also Read - श्रद्धा कपूर की 'इच्छाधारी नागिन' वाली तस्वीरें हैं बेहद डरावनी, उगलेंगी जहर ऐसे... डसा हुआ ना मांगेगा पानी



पर्ल (Pearl V Puri) नागिन 3, बेपनाह प्यार, रिपोर्ट्स के मुताबिक ब्रह्मराक्षस 2 में काम कर चुके हैं. पर्ल (Pearl V Puri) ने साल 2013 में शो दिल की नजर से खूबसूरत से एक्टिंग की शुरुआत की. हालांकि उन्हें पहला लीड रोल शो फिर भी ना माने बदतमीज दिल से मिला. इसके बाद वह नागार्जुन एक योद्धा और बेपनाह प्यार में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा पर्ल कुछ म्यूजिक वीडियोज में भी नजर आ चुके हैं.