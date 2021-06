Anita Hassanandani Quits Acting Because Of Son Aarav: नागिन (Naagin) ये हैं मोहब्बतें सीरियल (Yeh Hain Mohabbatein) की मशहूर एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) हाल ही में मां बनी हैं और एक्ट्रेस इस दौरान सोशल मीडिया पर जमकर एक्टिव रहती हैं और अपने बेटे और पति के साथ जमकर तस्वीरें और वीडियो शेयर करती रहती हैं. बता दें कि अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) ने कई सारी फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन अब एक्ट्रेस ने खुद को छोटे और बड़ पर्दे दोनों पर्दे से खुद को दूर करने का फैसाल कर लिया है. Also Read - Anita Hassanandani ने अचानक जड़ दिया पति रोहित को जोरदार थप्पड़, 'नागिन' को मिली ये 'धमकी'- VIDEO

फैंस का दिल जीत चुकी एक्ट्रेस अनीता हसनंदानी (Anita Hassanandani) ने अपने करियर का बड़ा फैसला लिया है. दरअसल नागिन (Naagin) एक्ट्रेस ने अब एक्टिंग छोड़ने का फैसला लिया है. अनीता (Anita Hassanandani) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा कि पिछले एक साल से महामारी कै दौर चल रहा है, ऐसे में वो इस दौरान एक्टिग से दूर रहना चाहती हैं. Also Read - Anita Hassanandani हुईं पति रोहित के साथ इंटिमेट, LIP LOCK वाली पर्सनल फोटो हुई VIRAL-Pics



अनीता (Anita Hassanandani) ने कहा है कि ‘मैंने पहले ही फैसला लिया था कि जब भी मेरा बेबी होगा तब मैं इंडस्ट्री छोड़ दूंगी. मैं हमेशा से एक मां बनने पर फोकस करना चाहती थी तो यह महामारी को लेकर नहीं है. मैं बेटे के जन्म के बाद इंडस्ट्री छोड़ देती फिर चाहे महामारी होती या नहीं. मैं अपने बच्चे के साथ घर पर रहना चाहती हूं. सच कहूं तो इस समय काम मेरे दिमाग में सबसे आखिरी में आता है.मैं नहीं जानती मैं कब वापसी करुंगी’.

आपको बता दें अनीता (Anita Hassanandani) और रोहित रेड्डी (Rohit Reedy) साल 2013 में शादी के बंधन में बंधे थे. दोनों फरवरी में माता-पिता बने हैं. अनीता ने बेटे को जन्म दिया है. अनीता अपने बेटे आरव के साथ सोशल मीडिया पर वीडियो और फोटोज शेयर करती रहती हैं.