Naagin 5 actress Surbhi Chandna Hot Photoshoot in Bathtub wearing Silver dress and sandel user asks aise kaun nahata hai kya– टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री सुरभि चंदना एकता कपूर के फेमस टीवी शो नागिन 5 के बाद सुर्खियों में बनी हुई है. चुलबुले अंदाज वाली ये एक्ट्रेस अपनी हॉट तस्वीरें लगातार सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने सिल्वर कलर की ड्रेस पहने बाथटब में फोटोशूट करवाया है. जिसमें उनके अंदाज ने इंटरनेट की दुनिया में तहलका मचा दिया है. Also Read - Aashram 2 में बॉबी देओल संग इंटीमेट होने वाली त्रिधा चौधरी की बिकिनी में बोल्ड फोटो हुई वायरल, बैचेन कर देगा ये मदमस्त हुस्न!

बाथटब में पोज़ देते हुए सुरभि ने पूरे कपड़े पहने हुए हैं और यही नहीं साथ ही व्हाइट कलर के सैंडिल भी रखे हुए हैं. उनकी इस तस्वीर पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. एक यूजर ने तो ये तक लिखा- ऐसे कौन नहाता है? Also Read - सर्दियों में स्विमिंग पूल में उतरीं एक्ट्रेस सुरभि चंदना, इस बोल्ड अंदाज में कराया फोटोशूट, देखें वायरल फोटोज

View this post on Instagram A post shared by Surbhi Chandna (@officialsurbhic)

सुरभि ने इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की है. एक इंटरव्यू में सुरभि ने कहा एक बार उन्हें शो तक से बाहर निकाल दिया गया था. वे शूटिंग के वक्त तैयार हो रही थी तभी एक मेंबर ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा. बता दें, इश्कबाज के अलावा उन्होंने कुबूल है में हया के किरदार में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली थी.