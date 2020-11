Surbhi Chandna Naagin 5 Latest Pics in Bride Look- टीवी की जानी-मानी अभिनेत्री सुरभि चंदना को ‘नागिन 5’ में दर्शक बहुत पसंद कर रहे हैं. सुरभि अपनी कई तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस ने लाल जोड़े में फोटोज़ शेयर की हैं. दुल्हन के अवतार में वे बेहद खूबसूरत लग रही हैं. इन पिक्स के कैप्शन में सुरभि ने लिखा- टीवी पर ना जाने मैंने कितनी ही शादियां की हैं मुझे खुद भी याद नहीं.लेकिन एक दुल्हन की तरह तैयार होने पर मुझे बहुत एक्साइटमेंट होती है. असली शादी में भगवान जाने क्या होगा.” Also Read - Bigg Boss 14 : एजाज-कविता की तू तू मैं मैं से परेशान हुए सलमान खान, बीच में छोड़ा शो और...

एक इंटरव्यू में सुरभि ने बताया कि बालाजी के साथ काम करना उनके लिए किसी सपने से कम नहीं है. वे खुद को चैलेंज देने में विश्वास रखती हैं.

सुरभि ने कहा, चैलेंज ऐसा होना चाहिए कि मुझे नींद ना आए. मैं पूरी कोशिश रहती है कि अगर किसी ने मुझे काम करने का मौका दिया है तो अपने काम से इस कदर खुश कर दूं. किरदार में इतनी जान डाल दूं कि सामने वाला भी कहे कि सुरभि में कोई बात है.

सुरभि ने इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की है. एक इंटरव्यू में सुरभि ने कहा एक बार उन्हें शो तक से बाहर निकाल दिया गया था. वे शूटिंग के वक्त तैयार हो रही थी तभी एक मेंबर ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा. बता दें, इश्कबाज के अलावा उन्होंने कुबूल है में हया के किरदार में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली थी.