Surbhi Chandna Hot And Bold pIctures In Red Dress: टीवी की नागिन के किरदार से घर-घर में पहचान बनाने वालीं सुरभि चंदना (Surbhi Chandna) उन एक्ट्रेस में से एक हैं जिन्होंने बेहद कम समय में अपनी पहचान बना ली है. ऐसे मेंसुरभि चंदना (Surbhi Chandna) अक्सर अपने सोशल मीडिया पर जमकर तस्वीरें और वीडियो पोस्ट करती रहती हैं ताकि उनके फैन उन्हें जमकर प्यार करते रहें. ऐसे में एक्ट्रेस ने एक बार फिर से कुछ नई तस्वीरों को अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, जो फैंस को दीवाना बनी रही हैं.

एक्ट्रेस सुरभि चांदना (Surbhi Chandna) अक्सर अपनी फोटोज और ड्रेसिंग के चलते चर्चा में बनी रहती हैं. ऐसे में एक्ट्रेस रेड कलर की ड्रेस में बेहद हॉट फोटोज शेयर की हैं, जिन्हें देखने के बाद फैंस भी हैरान रह गए हैं. सुरभि (Surbhi Chandna) ने जो फोटोशूट करवाए हैं उसमें वो एक बिस्तर पर बैठी हुई लाल रंग की ग्लैमरस ड्रेस को कैरी करती दिखाई दे रही हैं.



सुरभि चंदना रेड कलर की ड्रेस में बेहद ग्लैमरस और स्टाइलिश लुक में दिखाई दे रही हैं. इसके साथ ही सुरभि चंदना अपनी सभी फोटोज में खूबसूरत मुस्कान देती हुई भी दिखाई दे रही हैं. एक तस्वीर में उन्होंने फोन का रिसीवर अपने कानों पर लगाया हुआ है. फैंस इस तस्वीर पर फिदा हो रहे हैं.