Naagin 5 Fame Surbhi Chandna shares Sultry pics in Red Saree and Backless Blouse see hot and sexy pics– टीवी की नागिन टीवी की नागिन सुरभि चंदना इस बार लाल रंग की साड़ी पहन कहर बरपाया है. कर्ल हेयर. कानों में झुमके और बैकलेस ब्लाउज़ में सुरभि बेहद खूबसूरत लग रही है.

सुरभि का फैशन सेंस कमाल का है. चुलबुली एक्ट्रेस सुरभि हमेशा मुस्कुराते हुए दिखाई देती हैं. यही उनकी खूबसूरती का राज है.

बता दें, सुरभि ने एक इंटरव्यू में बताया था कि वे किस्मत में बहुत विश्वास रखती हैं. उनका मानना है कि जो किस्मत में होना है वो होना ही है. उसे कोई नहीं बदल सकता है.

इश्कबाज के अलावा उन्होंने कुबूल है में हया के किरदार में अच्छी खासी लोकप्रियता मिली थी. उसके बाद वो तारक मेहता का उल्टा चश्मा. संजीवनी में भी नजर आईं. सुरभि सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें और वीडियो शेयर कर फैंस को इम्प्रेस करती रहती हैं.