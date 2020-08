Naagin 5 on air from August 9, Hina Khan, Surbhi Chandna and Amika Shail take over: ‘नागिन 4’ सीरिज खत्म होने के बाद अब फैंस को बेसब्री से ‘नागिन 5’ का इंतजार है. हाल ही में हिना खान की कुछ तस्वीरें भी वायरल हुई थीं. जिसमें नागिन के रुप में उनका लुक देखने लायक है. टेलीविज़न के मशहूर अभिनेता धीरज धूपर (Dheeraj Dhoopar) इस शो में लीड रोल निभा रहे हैं. Also Read - अभिषेक बच्चन को कब मिलेगी अस्पताल से छुट्टी? केयर बोर्ड ने फोटो शेयर कर बताया

हिना खान के फर्स्ट लुक के साथ-साथ शो का टीजर भी रिलीज कर दिया गया है.कलर्स ने ट्विटर पर इस शो के प्रोमो को साझा करते हुए लिखा – "सालों पुराने राज खुलेंगे और सबसे ताकतवर नागिन का चेहरा सामने आएगा."बता दें, नागिन 5, 9 अगस्त को छोटे पर्दे पर देखा जा सकता है.हिना खान के बाद सुरभि चंदना की एंट्री होगी .

View this post on Instagram She’s Coming 🐍 A post shared by HK (@realhinakhan) on Jul 30, 2020 at 11:02am PDT



बता दें, इससे पहले एकता कपूर का नागिन 5 के पूल में ऑडिशन लेते हुए वीडियो खूब वायरल हुआ था. फैंस चाहते थे कि हिना खान इस शो में नज़र आए इसे ध्यान में रखते हुए एकता कपूर ने ऐसा ही किया.