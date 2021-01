Naagin 5 Surbhi Chandana in Western dress to ride the bike see dangerous Episode promo video- ‘नागिन 5’ ऐक्ट्रेस सुरभि चंदना के अभिनय को शो में काफी सराहा गया है. यूं तो ये एक्ट्रेस सोशल मीडिया पर अपनी काफी तस्वीरें शेयर करती रहती हैं लेकिन हाल ही में बाइकर ड्रेस में उनका हॉट लुक देखने वाला है. इस वीकेंड के प्रोमो वीडियो में साफ नज़र आ रहा है कि ये नागिन कितने रूप धरने वाली हैं. क्या ये रानी हैं? खतरनाक रानी? Also Read - Taarak Mehta Ka Ooltah Chashmah: 'बबीता जी' की इन तस्वीरों ने मचाया तहलका, बेपनाह हुस्न में सिमटी है हर तस्वीर

वीडियो शेयर करते हुए भी सुरभि ने कैप्शन में लिखा है, ‘ये रानी कौन है? वजह कुछ भी हो लेकिन ये तय है कि इस बार का वीकेंड काफी मजेदार होने वाला है. Also Read - The White Tiger on Netflix: Priyanka Chopra की फिल्म पर रोक लगाने से दिल्ली HC का इनकार, समझ नहीं आया...

