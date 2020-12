Naagin 5 Surbhi Chandna hot pool pics spread the poison in all hot sultry pics- नागिन 5 में हिना खान के बाद सुरभि की एंट्री हुई है. सुरभि के अभिनय को लोगों ने पसंद किया है. सुरभि ने एक इंटरव्यू में बताया कि वे किस्मत में बहुत विश्वास रखती हैं. उनका मानना है कि जो किस्मत में होना है वो होना ही है. उसे कोई नहीं बदल सकता है. सुरभि ने इस इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए काफी मेहनत की है. एक इंटरव्यू में सुरभि ने कहा एक बार उन्हें शो तक से बाहर निकाल दिया गया था. वे शूटिंग के वक्त तैयार हो रही थी तभी एक मेंबर ने उन्हें वहां से चले जाने को कहा. Also Read - आदित्य नारायण का अपनी बीवी को वरमाला पहनाने के दौरान फट गया पायजामा, मजबूरन करना पड़ा ये काम

