Also Read - विपुल अमृतलाल शाह एक नहीं...दो नहीं बल्कि बनाएंगे 12 शॉर्ट फिल्में, कही ये बड़ी बात

View this post on Instagram

When one stresses over the tandav .. we do umpteen rehersals and finally when we get it right.. the END is our Happy Dance #dontmisstheend #jaibani #naagin5 @colorstv Saturday- sunday 8 pm