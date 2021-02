Naagin 5 wraps now started Kuch To Hai Naagin Ek Naye Roop Me Episode 1 NAAGIN 6 on Colors Tv- सुरभि चंदना और शरद मल्होत्रा स्टारर सीरियल नागिन 5 अब बंद हो गया है. अब नागिन का नया सीज़न शुरू होने वाला है जिसका नाम है. कुछ तो है – नागिन एक नए रंग में. जिसके पहले एपिसोड में आपको नागिन और चील के प्यार की आखिरी निशानी के तौर पर बेटी का जन्म होगा. जो एक इच्छाधारी नागिन होगी. जिसके पास चील और नागिन की सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तियां होंगी और साथ में महादेव का वरदान होगा. Also Read - तमिल सुपरस्टार Surya Sivakumar को हुआ Covid-19, सोशल मीडिया पर बंया किया अपना दर्द

इस बेटी को रूप में हमें कृष्णा मुखर्जी देखने को मिलेंगी. और लीड एक्टर के रूप में हमें हर्ष राजपूत नज़र आएंगे.

‘नागिन 5’ भले ही खत्म हो गया, लेकिन इसके आगे की कहानी ‘कुछ तो है-नागिन एक नए रंग में’ शो में दिखाई जाएगी.