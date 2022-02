Naagin 6 Fans Reaction: बीते दिन एकता कपूर (Ekta Kapoor) के सुपरनैचुरल शो ‘नागिन 6’ (Naagin 6) ने टीवी पर धमाकेदार एंट्री कर ली है, बता दें कि पिछले काफी समय से इस शो को लेकर बज बना हुआ था और ये इसका छठा सीजन है. इसके पहले आए पांच सीजन ने फैंस के दिलों पर खुब राज किया था. मौनी रॉय,अनिता हंसदानी,सुरभि चंदना,करिश्मा तन्ना जैसी एक्ट्रेस इसके पहले वाले सीजन के हिस्सा में काम कर चुकी है. ऐसे में अब छठे सीजन में नए चेहरे के साथ शो ने वापसी की है. इस बार नागिन के तौर पर तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) आई हैं और साथ ही महक चहल (Mehak Chahal) ने भी एंट्री की है. ऐसे में ‘नागिन 6’ (Naagin 6 On Air) के पहले एपिसोड ऑन एयर होने के बाद सोशल मीडिया पर भी खलबली मच गई है औऱ फैंस इसपर अपनी राय दे रहे हैं जो बेहद मजेदार है. (Naagin 6 Social Media Reaction)Also Read - Valentine day 2022: घर में अकेले हैं! मन नहीं लग रहा... देखें डाले ये रोमांटिक फिल्में, पार्टनर में डूबे-डूबे रहने का होगा एहसास

फैंस लंबे समय से एकता कपूर की नई नागिन तेजस्वी प्रकाश (Tejasswi Prakash) को देखने के लिए बेताब थे, बता दें कि एक्ट्रेस ने हाल ही में बिग बॉस 15 भी जीता है, ऐसे में अब उनकी एक्टिंग पर सबकी निगाहें थे.

its not corona its skin problem chill karo guys #naagin6

हालांकि सोशल मीडिया पर देखकर तो लगता है कि फैंस को एकता औऱ उनकी टीम का काम बेहद नापसंद आया है, वैसे कुछ लोगों को शो में बहुत कुछ अच्छा भी दिख रहा है. तो चलिए देखते हैं कि आखिर फैंस को इस बार की नागिन में क्या कमियां नजर आ रही हैं.



तेजस्वी प्रकाश, महक चहल और सिम्बा नागपाल की एंट्री ने हर किसी को हैरान कर दिया है और बता दें कि सिम्बा नागपाल फौजी के किरदार में सामने आए है और साथ ही महक और तेजस्वी नागिन के तौर पर नजर आएंगी.



एक फैन ने लिखा, ‘मैं बिना दिमाग लगाए ‘नागिन 6′ देख रही हूं, यहां तो कुछ भी चल रहा है.’ बता दें कि एकता कपूर ‘नागिन 6’ को बेहतर बनाने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रही हैं. इस बार एकता कपूर ने इस शो पर 130 करोड़ का दांव लगाया है.

When they were fighting on that table with professor trust me. Mereko squads & troops aur fam ki yaad aa gayi #Naagin6 #Tejran

