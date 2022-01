Naagin 6 Teaser Naagin 6 Promo Out: एकता कपूर (Ekta Kapoor) सबसे लोकप्रिय शो ‘नागिन 6′ (Naagin 6) एक बार फिर से छोटे पर्दे पर आने वाला है और हर बार की तरह फैंस इस बार भी अपनी नागिन (Naagin 6 Promo Out) को देखने के लिए बेताबा है. एकता कपूर (Ekta Kapoor) की नागिन इस बार बड़े ही अलग अंदाज में नजर आने वाली है. नागिन 6 (Naagin 6 NEW PROMO) का नया प्रोमो सामने आया है जिसमें नागिन की धमाकेदार एंट्री होते दिखाई जा रही है. इस बार ना नागिन बदला लेने के लिए आ रही है औऱ ना ही अपने प्यार के लिए बल्कि इस बार वो देश को बचाने के लिए आ रही है. जी हां, इस बार शो का पूरा कॉन्सेप्ट ही बदला हुआ है. जो टीजर बाहर आया है उसे देखकर लगता है कि कोरोना जैसी महामारी को लेकर ही शो बनाया जा रहा है. ऐसे में एकता के इस सुपरनैचुरल ड्रामा (Naagin 6 Teaser) को कोरोना काल में नया ट्विस्ट दिया गया है. जहां नागिन ने देश को कोरोना से बचाने का बेड़ा उठाया है.Also Read - OTT Release Of The Week: ओटीटी पर इस हफ्ते रिलीज होंगी ये फिल्में और वेब सीरीज, देखें पूरी लिस्ट

कलर्स पर नागिन 6 का प्रोमो रिलीज किया गया है, हालांकि शो की लीड एक्ट्रेस कौन है उसका खुलासा अभी तक नहीं हुआ है. इस बार की नागिन एक खरतनाक वायरस से देश को बचाने वाली है, जो पड़ोसी मुल्क से आया है. इस वीडियो को कलर्स के इंस्टा पेज से शेयर किया गया है. साथ ही कैप्शन दिया गया है- 'देश की रक्षा करने के लिए, जहर बनकर जहर को ही खत्म करने आ रही है नागिन फिर से एक बार.' नागिन शो का ये टीजर देख फैंस बेहद एक्साइटेड नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर फैंस कमेंट कर कह रहे हैं- बढ़िया कॉन्सेप्ट है, तो किसी ने कहा- वाह क्या दिमाग लगाया है. तो कोई बोला- अब चाइना की खैर नहीं.

हालांकि अभी तक खबर कन्फर्म नहीं है कि शो में इस बार कौन सी टीवी स्टार नागिन बनी नजर आएंगी. कई लोग तो निया शर्मा को लेकर ही कह रहे हैं कि इस बार भी वही नागिन के अवतार में दिख सकती हैं. इसके साथ ही लोगों को लग रहा है कि कही मौनी रॉय फिर से तो वापसी नहीं कर रही हैं. ऐसे में आने वाला क्त ही बताएगा कि आखिर नागिन कैसे सबकी रक्षा करती है और कौन इस बार नागिन बनकर आती है.