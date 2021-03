Naagin Ek Naye Rang Mein Krishna krishna mukherjee new pics in saree Weasel shocked to see Naagin – एकता कपूर के सीरियल नागिन 5 अब बंद हो चुका है. इसके बाद ‘कुछ तो है – नागिन एक नए रंग में’ शो में कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है. इस सीरियल में कृष्णा मुखर्जी मुख्य किरदार में हैं जो प्रिया सिंघानिया का किरदार निभा रही हैं. कृष्णा को कुछ लोग एक्ट्रेस मौनी राय का लुक अ लाइक भी कहते हैं. कृष्णा को बचपन से ही डांस का बहुत शौक है. Also Read - Sanjay Kapoor की पत्नी Maheep Kapoor ने बिकिनी में दिखाया ग्लैमरस अंदाज, Beach पर यूं कर रही हैं मस्ती- Photos Viral

वो कोरियोग्राफर बननना चाहती थीं. उन्होंने कई स्टेज परफॉर्मेंस भी दी. यही वजह थी कि उन्हें कैमरा फेस करने में भी डर नहीं लगा. एक ऑडिशन वीडियो के जरिए उन्हें सीरीयल में ब्रेक मिला. कृष्णा के शो की बात करें तो प्रिया को पता चल चुका है कि उसकी मां कौन है? उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है



दिक्कत तो तब होती है जब रिया की शादी मोहित से बल्कि रेहान से हो जाती है. जिसके बाद बड़ा हंगामा हो जाता है.

शादी के बाद रेहान के घरवाले प्रिया को एक्सेप्ट कर लेते हैं.

खैर.. लुधियाना में जन्मी कृष्णा बचपन से ही नागिन का किरदार निभाना चाहती थी. कृष्णा मुखर्जी ने अपने करियर की शुरूआत झली अंजली शो से की थी.

जिसमें इन्होंने शीना का रोल किया था. उसके बाद कृष्णा ने कई सीरियल में काम किया. बता दें, कृष्णा मुखर्जी पहले भी ‘नागिन’ सीरीज का हिस्सा रही हैं हाल ही में कृष्णा ने नागिन लुक की तस्वीरें शेयर की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं.