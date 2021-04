Naagin Ek Naye Rang Mein Krishna mukherjee new pics- एकता कपूर के सीरियल ‘कुछ तो है – नागिन एक नए रंग में’मुख्य भूमिका निभा रहीं कृष्णा मुखर्जी सोशल मीडिया पर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं. हाल ही में कृष्णा ने इंस्टाग्राम पर बेहद बोल्ड फोटो शेयर की है जिसमें वो बाथटब में बिना कपड़ों के पोज़ दे रही हैं. इसके साथ कैप्शन में कृष्णा ने लिखा- Wear a shield around your heart darling, it’s not safe out there. Also Read - किस्सा: जब Anushka Sharma ने Ranbir Kapoor को सबके सामने मारे थे थप्पड़ पे थप्पड़, एक्टर ने खो दिया था आपा

उनकी इस तस्वीर पर फैंस जमकर कमेंट कर रहे हैं. बता दें, कृष्णा शो में प्रिया सिंघानिया का किरदार निभा रही हैं. कृष्णा को कुछ लोग एक्ट्रेस मौनी राय का लुक अ लाइक भी कहते हैं. Also Read - Rajinikanth DadaSaheb Phalke Award: मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रजनीकांत को मिलेगा दादा साहेब फाल्के अवार्ड

Also Read - Sunil Grover पर अभी तक है होली की खुमारी, दो दिन बाद दी बधाई लोग बोले-भांग का नशा उतरा नहीं

कृष्णा को बचपन से ही डांस का बहुत शौक है.

वो कोरियोग्राफर बननना चाहती थीं. उन्होंने कई स्टेज परफॉर्मेंस भी दी.

यही वजह थी कि उन्हें कैमरा फेस करने में भी डर नहीं लगा.

एक ऑडिशन वीडियो के जरिए उन्हें सीरीयल में ब्रेक मिला. कृष्णा के शो की बात करें तो प्रिया को पता चल चुका है कि उसकी मां कौन है? उसकी जिंदगी में ये सब क्यों हो रहा है.