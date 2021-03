Naagin Ek Naye Rang Mein krishna mukherjee shares sizzling pics reminds surbhi chandna see hot and glamours photos- Naagin Ek Naye Rang Mein अभी हाल ही में शुरू हुआ है. ‘कुछ तो है – नागिन एक नए रंग में’. इस शो में कृष्णा मुखर्जी प्रिया सिंघानिया का किरदार निभा रही हैं. दरअसल नागिन 5 खत्म होने के बाद इस शो के जरिए कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है. लुधियाना में जन्मी कृष्णा बचपन से ही नागिन का किरदार निभाना चाहती थी. Also Read - Mika Singh की पैनी नज़र ने ढूंढी Sunny Leone की हमशक्ल, Aveera Singh के हुस्न से शहद टपकता है इस कदर

कृष्णा मुखर्जी ने अपने करियर की शुरूआत झली अंजली शो से की थी. जिसमें इन्होंने शीना का रोल किया था. उसके बाद कृष्णा ने कई सीरियल में काम किया. बता दें, कृष्णा मुखर्जी पहले भी 'नागिन' सीरीज का हिस्सा रही हैं हाल ही में कृष्णा ने नागिन लुक की तस्वीरें शेयर की हैं जो काफी वायरल हो रही हैं.

बता दें टीवी सीरियल ‘कुछ तो है’ एकता कपूर के सुपरनैचुल टीवी शो का स्पिन-ऑफ है. लोग इस शो को पसंद कर रहे हैं.