नई दिल्ली: टेलीविजन पर सुपरहिट धारावाहिक नागिन जल्द ही बड़े पर्दे पर आने को तैयार है. फिल्म के निमार्ता निखिल द्विवेदी और निर्देशक विशाल फुरिया फिल्म को बड़े पर्दे पर तीन भागों में रिलीज करेंगे. निर्माताओं द्वारा इस फ्रेंचाइजी को कथित तौर से एक स्मृति के रुप में बनाया जाएगा. इस खबर की घोषणा करते हुए, ट्रेड एनलिस्ट कोमल नहता ने ट्वीट में कहा, “फिल्म निर्माता निखिल द्विवेदी नागिन फिल्म का तीन भाग बनाएंगे, जिसका निर्देशन विशाल फुरिया करेंगे.” Also Read - एडल्ट केक काटने पर निया शर्मा की हुई थी थू..थू.. अब बताया आखिर उस वक्त क्यों नहीं दिया था जवाब

इसके बारे में अधिक जानकारी न देते हुए निखिल ने केवल नहता के ट्वीट को रिट्वीट किया. निखिल द्विवेदी ने फिल्म ‘वीरे दी वेडिंग’ और ‘दबंग 3’ में सह-निर्माता के रुप में काम किया है.

Eminent Film Producer ( Veere Di Wedding & Dabangg-3 fame ) #NikhilDwivedi will be producing a 3 film franchise on #Nagin, which will be directed by award winning director #VishalFuria of #Lapachhapi fame . @Nikhil_Dwivedi @FuriaVishal pic.twitter.com/frzsGTpc4B

— Sumit Kadel (@SumitkadeI) October 24, 2020