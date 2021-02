Naagin Nia Sharma shares bold video after hot pics see her glamours pose Trending News today-टीवी एक्ट्रेस निया शर्मा ने अपने नए इंस्टाग्राम पोस्ट में बेहद हॉट अंदाज में दिखाई दे रही हैं. अभिनेत्री ने इंस्टाग्राम पर एक बूमरैंग वीडियो शेयर की, जिसमें वह वह सफेद सफेद तौलिए में लिपटी सोफे पर बैठी दिखाई दे रही हैं. उन्होंने इस क्लिप में बेहद ही खुबसूरत पोज दिया है, जिससे उनके फैंस खासा प्रभावित हो रहे हैं. Also Read - Anupamaa Rupali Ganguly Childhood Pics: तस्वीरों में देखिए 'अनुपमा' का बचपन, 7 साल की उम्र में की थी पहली फिल्म

उन्होंने इसे कैप्शन देते हुए लिखा, "ओनली व्हेन वी आर ऑलमोस्ट मिस्ड अवर फ्लाइट."

निया ने धारावाहिक ‘काली’ के साथ टीवी जगत में कदम रखा था, मगर ‘एक हजारों में मेरी बहना है’ से वह पहचान बनाने में कामयाब हुईं. उन्हें थ्रिलर शो ‘नागिन’ के चौथे सीजन में भी देखा गया.

उन्होंने ‘जमाई राजा’ और ‘इश्क में मरजावां’ जैसे धारावाहिक में भी काम किया है.