1.5 करोड़ की कार ठुकराकर नाना पाटेकर ने किसानों को दिए करोड़ों! जानें एक्टर का दिल छू लेने वाला किस्सा

Nana Patekar Donate Money To Farmer: नाना पाटेकर ने मुश्किल में फंसे किसान परिवारों को बड़ी रकम दान की और खुद के लिए लग्ज़री कार नहीं खरीदी थी.

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Nana Patekar Donate Money To Farmer: यह कोई छिपी हुई बात नहीं है कि नाना पाटेकर अपने गुस्सैल स्वभाव के लिए जाने जाते हैं. 1989 की मशहूर क्राइम ड्रामा फ़िल्म ‘परिंदा’ के सेट पर फ़िल्ममेकर विधु विनोद चोपड़ा के साथ उनकी हाथापाई का किस्सा काफी चर्चित रहा है. लेकिन अब, नेशनल अवॉर्ड जीतने वाले स्क्रीनराइटर रणबीर पुष्प ने एक्टर के बारे में एक अलग नज़रिया पेश किया और एक किस्सा साझा किया जिसमें उनके उदार स्वभाव की झलक मिलती है.

बिन बात के गुस्सा नहीं करते हैं नाना

रणबीर पुष्प ने पार्थो घोष की 1996 की साइकोलॉजिकल थ्रिलर ‘अग्नि साक्षी’ में नाना के साथ काम किया था. रणबीर ने कहा कि लोगों ने नाना के स्वभाव को समझने के तरीके के आधार पर उनके बारे में गलत राय बना ली है, उन्होंने इस बात का भी बचाव किया कि नाना के गुस्से की वजह से प्रोड्यूसर्स को नुकसान हुआ है. स्क्रीनराइटर ने कहा कि नाना को गुस्सा तभी आता है जब उन्हें लगता है कि वजह सही है, उन्होंने एक घटना का ज़िक्र किया जब एक्टर ने किसी को चलती कार से सड़क पर प्लास्टिक की बोतल फेंकते हुए देखा, जिससे उन्हें बहुत गुस्सा आ गया

किसानों की आत्महत्या से परेशान कई परिवारों की मदद की

रणबीर ने कहा, ‘असल में लोगों ने गलत बातें मान ली हैं उन्होंने उन दावों का भी जवाब दिया जिनमें कहा जाता है कि पाटेकर की वजह से प्रोड्यूसर्स का नुकसान होता है. रणबीर ने एक घटना का ज़िक्र किया जब पाटेकर को किसानों की आत्महत्या से परेशान कई परिवारों की बुरी हालत के बारे में पता चला, तो उन्होंने 1.5 करोड़ रुपये की कार नहीं खरीदी. इसके बजाय, उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि उस रकम को हर परिवार के लिए 15-15 लाख रुपये में बांट दिया जाए. रणबीर ने आगे कहा, ‘जो इंसान किसानों के आंसू पोंछता है, वह किसी का नुकसान नहीं कर सकता उन्होंने ‘नाम फाउंडेशन’ बनाया, जिसने अब तक बहुत सारा फंड इकट्ठा किया है. वह खुद एक फ़ार्म में रहते हैं.’

नाना पाटेकर और विधु विनोद चोपड़ा के बीच झगड़ा

जब विधु विनोद चोपड़ा 2024 में सिंगिंग रियलिटी शो ‘सा रे गा मा पा’ में आए, तो उन्होंने नाना के साथ अपने झगड़े के बारे में बात की और बताया कि कैसे शूटिंग के दौरान एक्टर उन्हें गालियां देते थे. विधु ने कहा, ‘मैंने नाना को ‘पुरुष’ नाम के नाटक में देखा था और यह बताना बहुत ज़रूरी है कि उन दिनों मैं कभी गाली नहीं देता था. मैं कश्मीर का एक बहुत अच्छे व्यवहार वाला नौजवान था, लेकिन नाना की वजह से सब कुछ बदल गया. जब मैं किसी सीन में उन्हें डायरेक्ट करता था, तो वे मुझे गालियां देते थे. मुझे समझ नहीं आता था कि मैं उन्हें कैसे डायरेक्ट करूं. इसलिए, मैंने भी उन्हें वापस गाली देना शुरू कर दिया.मैंने गाली देना इसलिए शुरू किया क्योंकि मुझे नाना को डायरेक्ट करना था.’