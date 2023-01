गोल्डन ग्लोब अवॉर्ड 2023: वेंकैया नायडू ने दी बधाई, कहा- 'तेलुगू लोगों के लिए गर्व की बात'

पूर्व उपराष्ट्रपति एम. वेंकैया नायडू ने बुधवार को ‘आरआरआर’ की टीम को बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग के लिए गोल्डन ग्लोब जीतने पर बधाई देते हुए कहा कि यह पुरस्कार सभी तेलुगु लोगों के लिए गर्व की बात है. पूर्व उपराष्ट्रपति ने तेलुगु में एक ट्वीट में कहा, म्यूजिक डायरेक्टर कीरावानी समेत आरआरआर की टीम को बेस्ट ओरिजनल गाने की कैटगरी में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जीतने पर बधाई.

तेलुगु देशम पार्टी (तेदेपा) के अध्यक्ष और आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एन. चंद्रबाबू नायडू ने भी फिल्म की टीम को बधाई दी.