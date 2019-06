बॉक्स ऑफिस पर “भारत” की जबरदस्त सफलता के बाद, सलमान खान ने साबित कर दिया कि वह दर्शकों का मनोरंजन करने में कभी भी पीछे नहीं रहते है. “बिग बॉस” और “दस का दम” जैसे विभिन्न शो की मेजबानी करने के बाद, सुपरस्टार इस बार डांस रियलिटी शो “नच बलिए” के 9वें सीजन के निर्माता बनकर छोटे पर्दे पर लौटने के लिए तैयार है.

जहाँ हम फ़िल्म से जुड़ी हर हलचल साझा करने में व्यस्त है, वही सुपरस्टार अपनी क्रिएटिविटी के साथ एक पायदान ऊपर चल रहे है और रियलिटी शो के आगामी सीज़न के लिए, वह शो में प्रतियोगियों की पुरानी पलटन को वापस लाने के लिए तैयार है. चूँकि नच बलिए एक ऐसा शो है जिसमें वास्तविक जीवन के जोड़े ‘बेस्ट डांसर’ होने के लिए प्रतिष्ठित खिताब जीतने के लिए खून पसीना बहाते है, वही इस बार ट्विस्ट यह है कि प्रतियोगी अपने एक्स के साथ हाथ मिलाएंगे और सीजन के लिए जोड़ी बन कर सामने आएंगे. यह नया ट्विस्ट कितना रोचक होगा इस बात ने अभी से हर किसी को प्रत्याशित कर दिया है, वही विभिन्न मीडिया प्लेटफार्म पर हाल ही में रिलीज हुए प्रोमो ने दर्शकों को उत्साहित कर दिया है.

Something new is coming up pic.twitter.com/jgmLKl6x4y

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 9, 2019