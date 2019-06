मशहूर डांस रियलिटी शो नच बलिए का 9वां सीजन जल्दी ही शुरूहोने वाला है. शो को प्रोमो रिलीज हो गया है. जितना मजेदार प्रोमो है थीम भी उतना ही दिलचस्प है. डांस शो में इस बार एक्स लवर्स डांस करते नजर आएंगे. प्रोमो में कसौटी जिंदगी की के पहले शो की फेमस एक्ट्रेस उर्वशी ढोलकिया किसी के साथ हॉट डांस करती हुई नज़र आ रही हैं. कहा जा रहा है कि ये अजनबी कोई और नहीं बल्कि उवर्शी का एक्स बॉयफ्रेंड अनुज सचदेव है. वो कहती हैं- नच के बहाने टच, नो-नो, फिर उनका डांस पार्टनर पूछता है क्यों? इस पर उर्वशी कहती हैं एक्स हो इसलिए. हालांकि इस बारे में ढोलकिया ने कुछ भी कहने से इंकार कर दिया.

शाहिद कपूर के साथ लिव इन में रहना चाहते हैं अभिनेता अपारशक्ति, बॉडी लैंग्वेज है पसंद

A post shared by StarPlus (@starplus) on Jun 17, 2019 at 4:46am PDT

View this post on Instagram

Something new is coming up pic.twitter.com/jgmLKl6x4y

— Salman Khan (@BeingSalmanKhan) June 9, 2019