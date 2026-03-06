Viral Video: बाबू-बाबू का मच गया शोर! अचानक से कुर्सी से गिरे Naga Chaitanya , वृषकर्मा के इवेंट में हुआ हादसा

Hindi Entertainment Hindi

Viral Video: साउथ के मशहूर एक्टर नागा चैतन्य इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' (Vrushakarma) के प्रमोशन में बिजी हैं. लेकिन इस दौरान उनके साथ एक हादसा हो गया. जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

Viral Video: साउथ एक्टर नागा चैतन्य की फिल्म ‘वृषकर्मा’ (Vrushakarma) रिलीज़ होने वाली है. जिसके प्रमोशन के लिए एक्टर कई इवेंट्स में शामिल हो रहे हैं. हाल ही में वो एक इवेंट के दौरान कुर्सी से गिर पड़े. सोशल मीडिया पर उनका ये वीडियो तेजी से फैल रहा है. इवेंट में मौजूद फैंस अपने पसंदीदा एक्टर को देखकर बहुत एक्साइटेड थे. जैसे ही नागा एक कुर्सी पर बैठने लगे वो कुर्सी पीछे की तरफ पलट गई. ये देखकर वहां मौजूद फैंस फौरन एक्टर को उठाने के लिए भागे. हालांकि नागा को इस हादसे में कोई चोट नहीं आई. उन्होंने इस घटना को नज़र अंदाज़ कर दिया जैसे कुछ हुआ ही न हो. वो वापस उठे और इवेंट शुरू किया.

नागा चैतन्य का ये वीडियो वायरल हो रहा है, लोग इस पर जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. दिलचस्प बात ये है कि अधिकतर ने उनकी एक्स वाइफ सामंथा रुथ को लेकर कमेंट किया है.

स्टार किड होने के बावजूद बनाई अलग पहचान

बता दें, नागा चैतन्य साउथ सिनेमा के बड़े फिल्मी परिवार से ताल्लुक रखते हैं. ये दिग्गज अभिनेता Nagarjuna के बेटे हैं और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपनी अलग पहचान बना चुके हैं. नागा कई हिट फिल्में दे चुके हैं.

नागा चैतन्य की पर्सनल लाइफ

नागा अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. नागा ने 2017 में समांथा रुथ प्रभु से शादी की थी. लेकिन ये रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं चल सका. साल 2021 में दोनों ने तलाक ले लिया. नागा ने एक इंटरव्यू में अपनी शादी और तलाक को लेकर कहा था कि हम दोनों अब अपनी-अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुके हैं. हम दोनों को ही एक दूसरे के लिए बहुत सम्मान है. अभिनेता ने कहा था कि वो खुद एक टूटे हुए परिवार से आते हैं. इसलिए कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले वो 1,000 बार सोचेंगे.

नागा चैतन्य की दूसरी शादी

नागा ने कहा था कि तलाक का फैसला हमारा आपसी सहमति से लिया गया है. ऐसा नहीं है कि ये एक दिन में लिया गया है. तलाक लेने के बाद नागा ने 2024 में एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के साथ शादी की कर ली. वहीं सामंथा ने भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए डायरेक्टर राज निदिमोरू के साथ शादी कर ली.