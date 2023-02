नागा चैतन्य ने सामंथा रुथ प्रभु संग शेयर की 13 साल पुरानी फोटो, एक्ट्रेस ने कहा 'हमेशा के लिए'

Naga Chaitanya With Samantha Ruth Prabhu: सामंथा रुथ प्रभु (Samantha Ruth Prabhu) और नागा चैतन्य (Naga Chaitanya) की तेलुगु फिल्म ‘ये माया चेसावे’ (Ye Maaya Chesave) में इन दोनों की जोड़ी पहली बार पर्दे पर देखने को मिली थी. दरअसल इस फिल्म के रिलीज हुए 13 साल पूरे हो गए हैं. फिल्म में नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभुके साथ उनकी जोड़ी बनी थी जिसे दर्शकों ने खूब पसंद किया था और ये फिल्म भी ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. ऐसे में अब दोनों स्टार ने आज फिल्म के 13 साल पूरे होने पर इससे जुड़ी खास यादें सोशल मीडिया पर शेयर की है.

नागा चैतन्य ने अपने सोशल मीडिया पर अपने तेलुगु फिल्म ‘ये माया चेसावे’ (Ye Maaya Chesave) के 13 साल पूरे होने पर इससे जुड़ी कुछ तस्वीरें पोस्ट की है. बता दें ये फिल्म सुपरहिट रही थी और इसमें पहली बार सामंथा रुथ प्रभु और नागा चैतन्य की जोड़ी बनी थी जिसे फैंस ने भी खुब सराहा था. नागा चैतन्य ने इस फिल्म की पुरानी यादों को पोस्टर के जरिए याद किया है और लिखा है ’13 साल पूरे होने का जश्न’.

वहीं दसूरी तरफ फिल्म की लीड एक्ट्रेस और नागा चैतन्य की एक्स वाइफ सामंथा रुथ प्रभु ने भी अपने सोशल मीडिया पर इससे जुड़ी कुछ खास बातें शेयर की हैं. सामंथा रुथ प्रभु ने भी फिल्म के 13 साल पूरा होने पर एक इमोशनल पोस्ट शेयर करते हुए लिखा है, ‘मैं इस प्यार को महसूस करती हूं. ये वही है जो मुझे आगे बढ़ाता है. अभी और हमेशा के लिए, मैं जो कछ भी आज हूं बस इसी वजह से ही हूं. 13 साल और हम अभी शुरुआत कर रहे हैं.’